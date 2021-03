Bewaffnete auf Motorrädern töten in Niger mindestens 58 Menschen

Bewaffnete auf Motorrädern griffen eine Gruppe von Zivilisten an, die von einem Markttag in einer instabilen Ecke des Niger zurückgekehrt waren, töteten mindestens 58 Menschen und zündeten Getreidespeicher am Boden an, teilte die Regierung am Dienstag mit. Es gab keinen unmittelbaren Anspruch auf Verantwortung für die Massaker am Montag, obwohl bekannt ist, dass islamische Staatsextremisten in der Greater Sahara-Gruppe in der Region Tillabéri aktiv sind, in der Dörfer angegriffen wurden.

Die Opfer kehrten von einem großen Viehmarkt in Banibangou nahe der unruhigen Grenze Niger zu Mali nach Hause zurück. Die mutmaßlichen Extremisten zerstörten auch Getreidespeicher in der Nähe, in denen sich wertvolle Lebensmittelgeschäfte befanden.

Die Ankündigung wurde am Dienstagabend im nationalen Fernsehen Niger vom Regierungssprecher Abdourahmane Zakaria gelesen, der drei Tage nationale Trauer für die Opfer erklärte.

Die Angriffe vom Montag unterstreichen die enormen Sicherheitsherausforderungen, denen sich der neue nigerianische Präsident Mohamed Bazoum gegenübersieht, der Ende Februar die Wahlen zum Nachfolger des amtierenden Führers Mahamadou Issoufou gewonnen hat.

Laut Analysten sind nicht nur Dschihadisten in der Region Tillaberi aktiv, sondern auch Offensiven zur Terrorismusbekämpfung gegen diese Extremisten haben dazu beigetragen, ethnische Milizen hervorzubringen. Die Spannungen zwischen den Gemeinschaften haben sich infolgedessen verstärkt, insbesondere in der Nähe der Grenze zwischen Mali und Niger.

Der Angriff vom Montag spiegelte das Massaker im Januar wider, bei dem 100 Menschen in zwei Dörfern in der Region Tillaberi ums Leben kamen, die von keiner extremistischen Gruppe oder Miliz behauptet worden waren.

Neue Trends Neue Trends Mehr





Extremisten führten massive Angriffe auf die nigerianische Armee in der Region Tillabéri durch, bei denen mehr als 70 Menschen getötet wurden Dezember 2019 und mehr als 89 im Januar 2020. Es ist in der Nähe des Gebiets, in dem Vier Soldaten der US-Spezialeinheiten wurden getötet mit fünf nigerianischen Kollegen im Jahr 2017.