Besuchen Sie mit mir “Mars” in Space.coms neuer Minidokumentation “Space Traveller”, JETZT VERFÜGBAR!

Folgen Sie mir, dem Hauptautor von Space.com, Chelsea Gohd, als ich ein analoger Astronaut in einem brandneuen Dokumentarfilm auf Space.com werde, der Premiere hatte heute (7. Mai), Das ist auch National Space Day!

In der Dokumentation folgen Sie mir von “Erde” nach HOHE SEE (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation), eine abgelegene Forschungseinrichtung an den Hängen von Mauna Loa auf der Big Island von Hawaii die Sensoria M2 Mission .

Sehen Sie sich den Dokumentarfilm auf der Space.com-Homepage an Hier Oder weiter Youtube . Unter finden Sie auch lustige Extras wie Clips und Highlights unsere Social Media Feeds .

Live-Updates: Unsere Mission zum Mars im Lebensraum HI-SEAS

Nach dem: Die 8-monatige simulierte Mars-Mission von HI-SEAS in Bildern

Dieser Dokumentarfilm mit dem Titel “Space Traveller: Chelsea geht zum Mars” zeigt, was es wirklich bedeutet, ein analoger Astronaut zu sein. Während der zweiwöchigen Mission kamen fünf Teamkollegen hinzu: Wissenschaftler, Künstler, Kommunikatoren und mehr. Wir wurden auf ihrer Marsreise von Sian Proctor in Mission Control unterstützt. Proctor, ein mehrmaliger analoger Astronaut, wird diesen Herbst an Bord eines SpaceX Crew Dragon-Raumschiffs mit in den Weltraum fliegen die Inspiration4 private Mission .

Diesen Freitag (7. Mai) wird Space.com einen brandneuen Mini-Doc “Space Traveller: Chelsea geht zum Mars” über die Erfahrungen des Space.com-Hauptautors Chelsea Gohd als analoger Astronaut veröffentlichen. (Bildnachweis: Chelsea Gohd / Space.com)

Bei HI-SEAS lebte unsere Crew so nah wie möglich an einer “echten” Weltraummission für unsere Mission, die im November 2020 stattfand. Während der zwei Wochen aßen sie nur “Mars-Lebensmittel”, die leicht zu lagern waren, als dehydriert und gefroren. getrocknete Optionen (denken Sie an dehydrierte Kartoffeln, die 25 Jahre in einem Regal halten könnten); konnte nur während geplanter Weltraumspaziergänge und in einem vollen Raumanzug ausgehen und konnte nur per verspäteter E-Mail mit “Earth” kommunizieren.

Analoge Missionen wie diese ermöglichen es Wissenschaftlern und Forschern, Experimente in einer einzigartigen Missionsumgebung auf dem Mars durchzuführen, und häufig arbeiten Institutionen wie die NASA an Forschungen zusammen, die in analogen Einrichtungen durchgeführt werden. An der HI-SEAS untersuchen „Astronauten“ auch das extreme mikroskopische Leben in Lavaröhren in der Nähe des Lebensraums und unterstützen so die mikroskopische Forschung jenseits der Erde.

