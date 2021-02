Beste Indie-Horrorfilme streamen

Nur weil es keine Halloween-Saison ist, heißt das nicht, dass es keine gute Zeit ist, einen Horrorfilm zu veröffentlichen. Zum Glück für Fans von Indie-Filmen warten Dutzende von Low-Budget-Kühlern (und im Fall von Luca Guadagninos nicht so niedrigem Budget “Suspiria”) darauf, auf Netflix, Hulu, Amazon Prime Video und anderen Streaming-Plattformen veröffentlicht zu werden. Von zeitgenössischen Horrorklassikern (“The Witch” von Ari Aster) über beliebte Horror-Anthologien (“Southbound”, “Tales From Halloween”) bis hin zu nicht-englischen Filmen (“Train to Busan”) mangelt es den wichtigsten Streaming-Plattformen nicht großartige unabhängige Horrorfilme, die das ganze Jahr über gestreamt werden können.

Egal, ob Sie einen Indie-Horrorfilm ansehen oder sich an etwas Neuem versuchen möchten, verwenden Sie die unten stehende IndieWire-Streaming-Anleitung, um herauszufinden, wo die besten modernen unabhängigen Horrorfilme gezeigt werden.

Registrieren: Bleiben Sie mit den neuesten Film- und Fernsehnachrichten auf dem Laufenden! Melden Sie sich hier für unseren E-Mail-Newsletter an.