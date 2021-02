Arsenal vs Benfica LIVE KOSTENLOS (25.02.21): Sehen Sie sich das Achtelfinale der UEFA Europa League im 32. Leg online an | Zeit, Fernsehen, Kanal

Benfica trifft am Donnerstag, den 25. Februar 2021 (25.02.21) im Stadio Georgios Karaiskáki im griechischen Piräus auf Arsenal im Rückspiel des Achtelfinals der UEFA Europa League. Das Hinspiel endete mit einem 1: 1-Unentschieden.

Folgendes müssen Sie wissen:

Was: UEFA Europa League, Achtelfinale, 2. Etappe

WHO: Arsenal gegen Benfica

Wann: Donnerstag, 25. Februar 2021

Zeit: 00:55 ET

Oder: Georgios Karaiskáki Stadion

Fernseher: TUDN

Bruno Fernandes hat zweimal getroffen, als Manchester United am Donnerstag mit einem 4: 0-Auswärtssieg gegen den spanischen Klub Real Sociedad in Italien einen großen Schritt nach vorne in die letzten 16 der Europa League machte.

Das Hinspiel fand in Turin statt, einem von vielen Spielen, die aufgrund von Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit Coronaviren in einigen Ländern, die die britischen Mannschaften betreffen, von ihren Heimstadien verlegt wurden.

Der Portugiese Benfica musste Arsenal in Rom ausrichten, wo das Auswärtstor von Bukayo Saka der Premier League mit einem 1: 1-Unentschieden zugute kam.

Tottenham besiegte das österreichische Team Wolfsberg im ungarischen Budapest mit 4: 1.

Deutschland Hoffenheim ist auch von Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie betroffen.

Hoffenheims Spiel gegen den norwegischen Klub Molde wurde im spanischen Villarreal-Stadion ausgetragen, während Villarreal Salzburg in Österreich mit 2: 0 besiegte.

Hoffenheims Stürmer Munas Dabbur erzielte zwei Tore, erzielte einen weiteren Treffer und verpasste einen Elfmeter, bevor Molde von zwei Toren zum 3: 3 zurückkam.

