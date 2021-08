Beste Filme mit einer Nummer im Titel

Ein junger georgischer Einwanderer namens Sébastien (George Babluani) versucht, in ihrer neu adoptierten französischen Heimat für seine bedürftige Familie zu sorgen. Als ein temporärer Arbeitgeber stirbt, bevor er ihn bezahlt, stiehlt Sébastien dem Verstorbenen einen Brief, der mysteriöse, aber verführerische Aussichten auf Reichtum enthält. Den Anweisungen des Briefes zu folgen, wird sich als mehr herausstellen, als er geplant hatte. Sebastian betritt eine Unterwelt, in der sich die Spieler aufstellen, um gegen andere Glückssuchende vorzugehen, die ein russisches Roulette-Spiel mit mehreren Spins spielen (dadurch sieht “The Deer Hunter” wie ein Kinderspiel aus), wobei der letzte lebende Mann einkassiert. Jedem Teilnehmer wird eine Nummer zugewiesen und Sébastien erhält die glückliche 13 (auf Georgisch ist Tzameti / ცამეტი 13).

Bei “13 Tzameti” führte der Bruder von Star Géla Regie. Letzteres extrem intensives und packendes Spielfilmdebüt aus dem Jahr 2005 wurde in herrlichem Schwarzweiß gedreht, da er sagte es “entfernt einen Realismus und ersetzt ihn durch einen anderen”. Der Film gewann Top-Preise in Sundance, Venice und verschiedenen andere Filmfestivals um die Welt.

Kurz nach der Veröffentlichung des Films holte Hollywood Babluani ab und bat ihn, seinen eigenen Film neu zu machen, ließ jedoch den Titel „Tzameti“ fallen und drehte ihn in Farbe. Während die Besetzung von Badass auf dem Papier ein Dream-Team ist – Jason Statham, Ray Winstone, 50 Cent, Mickey Rourke, Michael Shannon, Ben Gazzara, Alexander Skarsgård -, wurde der resultierende Film nicht so gut übersetzt und war a kritisch und Theaterkasse Enttäuschung.