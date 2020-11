Berg-Karabach nach dem Krieg: “Mein Vaterland existiert nicht mehr”

Kleine Kinder tummeln sich mit Reisetaschen und Plastiktüten an Familien vorbei durch die Eingangshalle des “Hauses der armenischen Söhne”, einer Sport- und Kultureinrichtung im Norden von Eriwan. Ein Handtuch wird um das rechte Bein eines jungen Mannes gewickelt und er humpelt. Ein alter Mann mit einer flachen Kappe stützt sich auf einen Stock.

Roland Awakjan sitzt auf einer Bank unter dem Porträt des Oberhauptes der armenischen Kirche und schaut in den Weltraum. Am Morgen meldeten er und seine Familie sich im Haus am Die ursprüngliche Aufnahmeeinrichtung für Kriegsflüchtlinge wurde umgebaut. Jetzt wartet er darauf zu sehen, wie und wo ihr neues Leben beginnt.

Es ist ein Leben jenseits der Heimat, das er vor ein paar Tagen für immer verlassen musste. Awakjan und seine Familie – es gibt insgesamt sieben, darunter zwei Babys, vier Generationen zusammen – kommen aus Berg-Karabach.