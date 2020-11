Berg-Karabach-Krieg: Alte Interessen und neue Waffen

Der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan zeigt viel: Die Rivalen Russland und die Türkei destabilisieren die europäische Nachbarschaft wieder – und Drohnen entscheiden über Kriege.

Von Silvia Stöber, tagesschau.de

“Wir haben bewiesen, dass es eine militärische Lösung gibt”, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev am 10. November – nachdem die armenische Regierung ein Waffenstillstandsabkommen genehmigt hatte. Dies behebt Aserbaidschans Landgewinne während eines sechswöchigen Krieges mit Tausenden von getöteten Soldaten und weit über 100 zivilen Opfern.

Dem Abkommen zufolge müssen sich die armenischen Truppen und Einwohner neben der Region Berg-Karabach in Aserbaidschan aus weiteren Gebieten zurückziehen, die Armenien Anfang der neunziger Jahre besetzt hatte. Diese sollten als Schutzzone dienen.

Jetzt sollen russische Truppen die Sicherheit der verbleibenden Einwohner in Berg-Karabach gewährleisten. Sie begannen sich zu bewegen, als die Vertreter Russlands, Aserbaidschans und Armeniens das Abkommen unterzeichneten. Während die Soldaten Posten in Berg-Karabach einnehmen, bleibt die Frage, wie sicher die Menschen in Berg-Karabach wirklich sind.

Die Rolle Russlands und der Türkei

Die Verhandlungen über den Status, die Schutzgarantien für Menschen und die Umsetzung der einzelnen Punkte sollten nun auch unter Beteiligung internationaler Organisationen rasch stattfinden. Ein Machtkampf zwischen Russland und der Türkei ist zu beobachten. Als Verbündeter Aserbaidschans hatte dies – nicht offiziell, sondern verdeckt – zu seinem Sieg beigetragen. Die Türkei will nun eine offizielle militärische Präsenz mit Friedenstruppen aufbauen.

Die russische Führung machte jedoch deutlich, dass die Türkei nur an einem Friedensüberwachungszentrum teilnehmen kann. In Berg-Karabach sollte es keine bewaffneten türkischen Soldaten geben. Während beide Länder noch über den Standort des Kontrollzentrums verhandeln, schaffen russische Einheiten bereits Fakten. Sie positionierten sich an der Hauptstraße in Berg-Karabach und damit auch am einzigen befahrbaren Zugang nach Shusha. Die Stadt nahm am Wochenende Aserbaidschan ein und entschied so den Krieg für sich. Jetzt gibt es dort russische und aserbaidschanische Kontrollpunkte.

Rivalität auf Kosten der Menschen

Russland und die Türkei verfolgen damit eine Machtpolitik im Südkaukasus, die zuletzt zu Beginn des 20. Jahrhunderts gesehen wurde – damals wie heute auf Kosten der Einwohner und mit der Gefahr, die politische Stabilität in der Region dauerhaft zu gefährden. Viele Aserbaidschaner beispielsweise beschuldigen ihren Präsidenten, wieder russische Truppen in ihrem Land zu haben. Sie richten ihr Missfallen auch nach Armenien.

Die unklare Situation für die verbleibenden Armenier in Berg-Karabach und weitere Unsicherheiten verstärken die Wut und Bitterkeit in Armenien, die in Protesten gegen Premierminister Nikol Pashinyan ausgelöst werden. Ultranationalistische und andere oppositionelle Kräfte versuchen dies auszunutzen, was den Weg Armeniens zur Demokratie gefährdet.

Internationale Vermittler ohne Einfluss

Ende Oktober hatte Außenminister Heiko Maaß erklärt, die internationale Gemeinschaft werde eine militärische Lösung des Berg-Karabach-Konflikts nicht akzeptieren. Die OSZE ist für die Vermittlung dort verantwortlich. Die Organisation ist jedoch durch eine Führungskrise gelähmt, die unter anderem von Aserbaidschan verursacht wurde. Es hat auch keine Büros mehr in der Region.

Obwohl die Minsker Gruppe der OSZE Grundprinzipien für die Konfliktlösung ausgearbeitet hatte, haben sich die Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan in den letzten Jahren verschärft. Die Anzahl und Schwere der militärischen Vorfälle nahm zu. Beide wurden so aufgerüstet, dass sie nach Berechnungen des Bonner Internationalen Konversionszentrums (BICC) zu den zehn am stärksten militarisierten Ländern der Welt gehörten.

Drohnen haben den Krieg entschieden

Es hätte Druckpotential gegeben: Armenien und Aserbaidschan sind an wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Europa und den USA interessiert. Die wichtigsten Waffenlieferanten waren jedoch Russland für beide Staaten und Israel für Aserbaidschan, das damit strategische Interessen verfolgte. Darüber hinaus kam dieses Jahr zunehmend aus der Türkei. Das NATO-Mitglied unterstützte Aserbaidschan bei der Ausbildung in gemeinsamen militärischen Manövern, Militärberatern und der Anwesenheit von in den USA hergestellten F16-Kampfflugzeugen in der Nähe des Kriegsgebiets.

Israelische und türkische Drohnen waren entscheidend für den Sieg Aserbaidschans. Diese dienen dazu, den Feind auszuspähen und auf ihn zu schießen – und haben sich als überlegen gegenüber den klassischen russischen Waffen erwiesen, über die die armenischen Streitkräfte verfügen. Soldaten in Schützengräben, Panzern, Kanonen und Flugabwehrsystemen waren leichte Ziele für die unbemannten Luftfahrzeuge. Und sie hatten anscheinend eine massive demoralisierende Wirkung.

Waffenembargos haben keine Wirkung

Waffenembargos hätten die massive Bewaffnung in den letzten Jahrzehnten verhindern sollen. Ein freiwilliges Embargo der Vereinten Nationen ist jedoch im Jahr 2002 praktisch abgelaufen. Ein OSZE-Embargo gilt weiterhin, und die Bundesrepublik hält daran fest. Die Türkei, Russland und Israel als OSZE-Partnerstaaten sind es nicht.

In jedem Fall berücksichtigen die Bestimmungen nicht die aktuellen technischen Entwicklungen. Drohnen enthalten Hightech-Komponenten, die die Türkei beispielsweise aus Kanada bezieht. Nichtregierungsinitiativen haben in den letzten Wochen darauf aufmerksam gemacht. Die kanadische Regierung widerrief daraufhin einem Hersteller von Bildgebungs- und Zielsystemen eine Exportlizenz in die Türkei. In Israel arbeiten Aktivisten auch daran, den Verkauf von Drohnen nach Aserbaidschan zu verbieten.

Organisationen der Zivilgesellschaft und die Medien nutzen Satellitenaufzeichnungen, Datenanalysen und die Auswertung von Bildern, um Hintergründe und aktuelle Entwicklungen im Krieg immer besser aufzudecken. Es kann jedoch nur ein kleiner Beitrag gegen die Machtpolitik von Staaten wie Russland und der Türkei sein.