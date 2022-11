Beobachten Sie diese Woche, wie ein Hubschrauber versucht, eine Rakete zu fangen

Nach seinen vorherigen Versuchen, eine Rakete mit einem Hubschrauber zu fangen, wird das kalifornische Unternehmen Rocket Lab das Manöver diese Woche erneut versuchen. Um fair zu sein, hat das Unternehmen getan Stecker entfernen das letzte mal haben sie es versucht. Der Hubschrauber geriet jedoch in Schwierigkeiten und sie mussten den Booster Momente später abwerfen. Hoffentlich wird dieser neue Versuch besser ausfallen.

Das gab Rocket Lab bekannt Der nächste Versuch, eine Rakete mit einem Hubschrauber zu fangen, findet am Freitag, den 4. November, während eines Startfensters statt, das um 13:15 Uhr EST beginnt. Die Electron-Rakete des Unternehmens wird von Pad B im Launch Complex 1 von Rocket Lab in Neuseeland abheben. Die Mission mit dem treffenden Namen „Catch Me If You Can“ wird einen Satelliten für die schwedische nationale Weltraumbehörde tragen.

Nach dem Start wird sich das Triebwerk der ersten Stufe der Rakete von der zweiten Stufe trennen und auf die Erde zurückfallen. In diesen entscheidenden Momenten versucht der Helikopter, die Rakete einzufangen. Laut CEO und Gründer von Rocket Lab, Peter Beck, wurde Electron für dieses Manöver entwickelt. Der erste Fangversuch Anfang dieses Jahres verlief jedoch nicht wie geplant.

Jetzt hofft das Unternehmen jedoch, die Probleme, auf die es beim ersten Mal gestoßen ist, zu vermeiden und die Rakete diesmal erfolgreich zu fangen. Wenn es ihm gelingt, den Booster erfolgreich davon abzuhalten, auf das Wasser zu treffen, wird er bei seinen Wiederverwendungsoptionen ein wenig vorankommen.

Raketenantriebe wie diese wiederverwendbar zu machen, war im Laufe der Jahre ein Ziel vieler Raumfahrtagenturen und weltraumfokussierter Unternehmen. SpaceX ist ein weiteres Unternehmen, das dies getan hat das Wiederverwendungsproblem erfolgreich gelöst, landet seine Booster nach jedem Start auf Landeplätzen. Aber wenn Rocket Lab tatsächlich eine Rakete mit einem Helikopter abfangen kann, eröffnet das neue Möglichkeiten für die Wiederverwendung von Raketentriebwerken in der Zukunft.