Bauträger plant den Bau von 466 Wohnungen in der Nähe von Kelownas Superstore – Kelowna News

Foto: beigetragen

Für das Gebiet zwischen Superstore und Highway 97 im westlichen Teil der Dilworth Center Mall in Kelowna wird eine umfassende Bebauung mit gemischter Nutzung vorgeschlagen.

Die IBI Group hat der Stadt Kelowna im Namen der Peterson Group aus Vancouver einen 90-seitigen Baugenehmigungsantrag bezüglich der Form und Art des Projekts vorgelegt. Es hofft, 466 Wohneinheiten, darunter Stadthäuser und Wohnungen, über vier sechsstöckige Gebäude, 10.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche und zusätzliche 9.000 Quadratmeter Annehmlichkeiten zu produzieren. Zwei der Gebäude würden die jetzt 11 Einzelhandelseinheiten, darunter Jysk, und oberirdische Parkplätze ersetzen.

„Der vorgeschlagene Plan wird dazu beitragen, die kompakte Stadtform und die erhöhte Dichte zu erreichen, die die Stadt für urbane Zentren sucht“, heißt es in der Anfrage.

Der südliche Teil der Entwicklung, der in zwei Phasen verlaufen würde, befindet sich an der Baron Road, direkt gegenüber dem neuen Costco, der derzeit im Bau ist.

„Phasen 1 und 2 werden als erste wichtige Schritte zur Schaffung einer vollständigen und fokussierten Gemeinschaft in Midtown Kelowna angesehen“, schrieb die IBI Group in ihrem Vorschlag. “Die Verbesserung des Straßenbildes, der Landschaft, der Blockstruktur und der öffentlichen Einrichtungen sowie die Einführung neuer Bauformen in das Gebiet werden diesen Ort zu einem bequemen, begehrenswerten und schönen Ort zum Leben, Arbeiten, Einkaufen und Spielen machen.”

Gefordert sind 448 Stellplätze auf den beiden Bauabschnitten, die sich alle im Untergeschoss befinden würden.