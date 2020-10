Barron Trumps Corona-Infektion: Donald Trump macht Politik mit der Krankheit des Sohnes

Nachdem Melania Trump über die Koronakrankheit ihres Sohnes Barron berichtet hat, versucht Donald Trump nun, diese im Wahlkampf auszunutzen.

Melania Trump, die Frau von Donald Trump und First Lady der Vereinigten Staaten, sagte, sie sei vom Coronavirus geheilt worden.

Der jüngste Sohn der Trumps, Barron Trump, ist ebenfalls dort Corona infiziert.

infiziert. Auf unserer Themenseite Trump News Hier finden Sie alle Neuigkeiten und Informationen zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Donnerstag, 15. Dezember 2020, 16:09 Uhr Update: Donald Trump verwendet die Corona-Infektion sein Sohn BarronUm die Wiedereröffnung von Schulen in den USA zu fördern: „Barron wurde positiv getestet und war innerhalb von zwei Sekunden in Ordnung. Jetzt wurde er negativ getestet, oder? ‘

Wieder spielt Trump die Gefahren davon Coronavirus Geh runter und sag: „Die Leute haben es und es funktioniert trotzdem. Bring die Kinder zurück zur Schule, wir müssen die Kinder zurück zur Schule bringen. “”

Früher war Präsident Donald Trump nicht erwähnt: nach dem Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) Mehr als 277.000 Kinder im Alter zwischen 5 und 17 Jahren wurden zwischen März und Ende September positiv auf Corona getestet. Dies war ein deutlicher Anstieg, der mit der Wiedereröffnung der Schulen zusammenfiel. Die CDC meldet bisher 51 Todesfälle von Schulkindern in den Vereinigten Staaten.

Trump kennt das Kind kaum https://t.co/gQhpr9jN3Q – Sweetpea 🏴‍☠️ (@ Sweetpea593) 15. Oktober 2020

Erster Bericht vom Donnerstag, 15. Dezember 2020, 9.44 Uhr: VEREINIGTE STAATEN – Melania Trump ist wieder am Leben. Dies schreibt die amerikanische First Lady in einem Artikel auf der Website des Weißen Hauses. Melania Trumps Aufsatz trägt den Titel „Meine persönliche Erfahrung mit COVID-19Es ist zwei Wochen her, seit sie und ihr Mann Donald Trump erhielt die Diagnose von “so vielen Amerikanern in unserem Land und auf der ganzen Welt” für die Trümpfe.

Melania Trumps Gedanken waren die ganze Zeit bei Sohn Barron

Ihre Gedanken gingen so Melania Trump“Natürlich direkt zu unserem Sohn”. Sehr zur Erleichterung von Melania und ihrem Ehemann Donald Trump einbiegen in Barron Trump, der jüngste Sohn der Trumps, wurde zunächst negativ getestet. Ihre Angst vor einer Infektion durch ihren 14-jährigen Sohn hatte nicht nachgelassen, und sie wurde in ihrer Angst bestätigt, als er anschließend erneut getestet wurde und das Ergebnis positiv war.

Barron Trump, der Präsident und der 14-jährige Sohn der ersten Dame, wurde Anfang dieses Monats positiv auf Covid-19 getestet und hat sich seitdem erholt, sagte Melania Trump. https://t.co/eQ3RrOQQs1 – Das Wall Street Journal (@WSJ) 14. Oktober 2020

Glücklich sein Barron Trump ein “starker Teenager” und haben keine Symptome gezeigt. Melania Trump aber sei froh, dass sie Donald und Barron de Corona– Die Krankheit “setzte sich gleichzeitig fort”, so dass sich alle “umeinander kümmern und Zeit miteinander verbringen” konnten. Inzwischen hatte Barron auch negativ getestet.

Melania Trump: “Ich hatte alle Symptome gleichzeitig”

Sie selbst hatte großes Glück, nur minimale Symptome zu haben, schreibt die First Lady, obwohl sie alle Symptome gleichzeitig hatten. Melania Trump hatte Kopfschmerzen, Husten und schmerzende Gliedmaßen und war die ganze Zeit sehr müde. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann entschied sie sich jedoch für Vitamine und gesundes Essen anstelle eines Cocktails mit Medikamenten.

Melania Trump Verlieren Sie keine Silbe, wenn Sie Masken tragen oder Distanzregeln einhalten. Ermutigen Sie sie stattdessen, “alle weiterhin das gesündeste Leben zu führen”. Dazu gehörten frische Luft, eine ausgewogene Ernährung und Vitamine. Es war sehr ungewöhnlich, selbst ein Patient zu sein, anstatt andere zu ermutigen.

Wie Donald Trump trug Melania Trump wochenlang keine Maske, obwohl sie wusste, dass dies nützlich war

Die First Lady hatte bereits den Nutzen der Maske gesehen, wie auf den “Melania Tapes” dokumentiert, als Donald Trump noch behauptet, die Maske sei nutzlos. Trotzdem trat sie wiederholt ohne Maske in der Öffentlichkeit auf. Zum Beispiel für ein Publikum im Rosengarten des Weißen Hauses anlässlich der Nominierung ihres Mannes als Kandidat in der Präsidentenrennen an Joe Biden.

Laut der Gerüchteküche seiner Schule kann Barron ihn nicht leiden. Er macht sich über Trump lustig. – Heidi Williams (@darkoutes) 15. Oktober 2020

Donald Trump geht natürlich noch einen schritt weiter. Sei dabei Coronavirus infizierter Sohn Barron ist nicht nur “schön”, sondern auch “frei”, sagte der Präsident am Mittwoch (14. Oktober 2020) bei einer Wahlkundgebung in Iowa. Er hatte das Virus nur “für eine sehr kurze Zeit” und wahrscheinlich, wie Trump vermutet, wusste er nicht einmal, dass er mit COVID-19 infiziert war. Immerhin ist er jung und junge Menschen haben ein starkes Immunsystem. Mindestens 99,9 Prozent, sagt Trump.

Donald Trump: Er hat Corona geschlagen und ist stark, alle anderen sind schwach

Er selbst ist jetzt immun, sagt Donald Trump. Es war also überhaupt kein Problem, nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass er mit dem infiziert war Coronavirus vor der Menge seiner Anhänger wieder aufzutauchen (normalerweise entlarvt und unter Missachtung der Distanzregeln). Trump zeigt wenig Empathie für diejenigen in den USA, die wegen einer Corona-Infektion musste um ihr Leben und mit den Familien kämpfen, die nach der Pandemie starben.

Was auch immer ich von der Trump-Familie halte, ich bin froh, dass Melania und ihr Sohn sich erholt haben. Eine Sache ist jedoch, dass die Geschichte von “er ist stark” und daher erholte er sich nicht gut. Viele “starke” Menschen jeden Alters haben nicht überlebt und werden nicht überleben. – Frankp (@CogitoErgoWtf) 14. Oktober 2020

Eher repräsentiert es Trumpf immer wieder als schwache impliziert, die einen weniger milden Verlauf ihrer Infektion mit dem haben Coronavirus musste akzeptieren oder – wie Joe Biden – sich angemessen davor schützen. (Von Mirko Schmid)

