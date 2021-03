Barcelona will neuen ‘Austrian Messi’-Bericht unterzeichnen

Getty

Barcelona möchte Rapid Vienna-Mittelfeldspieler Yusuf Demir, der bereits als “österreichischer Messi” bezeichnet wurde, während des Sommer-Transferfensters in den Verein holen.

Die katalanischen Giganten nahmen im Rennen um die Landung des hoch bewerteten 17-Jährigen die Pole-Position ein, der laut Angaben kurz davor steht, einen Vertrag mit dem Verein zu unterschreiben Fußballtransfers.

Der neue Präsident von Barcelona, ​​Joan Laporta, hat das Interesse des Clubs an Demir seit seiner Wahl “verstärkt” und hofft, dass ein Deal für etwa 6 bis 8 Millionen Euro (7 bis 9,5 Millionen US-Dollar) abgeschlossen werden kann.

Weitere interessierte Vereine sind Bayern München, Manchester United, Borussia Dortmund und Manchester City, die die Landung von Demir “nicht ganz aufgegeben” haben. Barcelona und Laporta tun jedoch “alles in ihrer Macht stehende”, um einen Deal zu erzielen, bei dem ein weiterer talentierter Nachwuchs in Camp Nou eintreffen würde.

ESPN berichten, dass Barca aufgrund “der langjährigen Bewunderung des Spielers für Lionel Messi” auch das Rennen für Demir gewinnen könnte. Die Möglichkeit, neben dem argentinischen Nationalspieler zu spielen, wäre für den Youngster ein “massives Unentschieden”.

Folge dem Schwer auf Barcelonas Facebook-Seite für die neuesten Nachrichten, Gerüchte und Inhalte!

Wer ist Demir?

Demir ist das Neueste in einer langen Reihe von Spielern, die mit dem “neuen Messi” -Tag getroffen wurden. Der Teenager ist Linkshänder, kann in verschiedenen Rollen auftreten und hat mit seinen Standardsituationen und seinen Dribbling-Fähigkeiten Aufmerksamkeit erregt.

Sein Agent Emre Ozturk sagte, Demir habe ihn an Messi erinnert und gebe in einem Interview mit zu, dass der Youngster ein großer Fan des Kapitäns von Barcelona sei SPOX.

„Yussi ist sehr kreativ, dribbelt gut und hat einen tollen linken Fuß. Seine Technik und seine Vision sind außergewöhnlich “, sagte er. „So wie er spielt, erinnert er Messi. Yussi ist ein großer Fan von Messi. Er liebt alles, was Messi tut. Er spielte immer noch in seinen Hemden.

Hier ist der Grund, warum Barcelona Yusuf Demir 2020/2021 (HD) unterzeichnen möchte.Yusuf Demir – Rapid Wien – 2020/2021 ➠ World Of Football Abonnieren: bit.ly/1S00BeT —————————————————————————————— —– Track: Futuristik – Verzeih mir [NCS Release] Musik von NoCopyrightSounds. Watch: youtu.be/E8VwtjhMFJ8 Kostenloser Download / Stream: ncs.io/ForgiveMe ——————————————————————————————— Folgen Sie mir : facebook.com/worldoffootballhdofficial twitter.com/HDfootballworld youtube.com/worldoffootballhdofficial instagram.com/worldoffootballchannel/ worldoffootballhd.tumblr.com/ Titelbilddesigner: twitter.com/Fresh7Graphics @ Fresh7Graphics My Home of Football ™ Freund: bit. ly / 1QZ8nov Statistiken zur Verfügung gestellt… 2020-12-26T17: 48: 11Z

Barcelona schaut auf die Jugend

Bei Demirs Ankunft würde Barca einen weiteren hoch bewerteten Youngster in die Reihen aufnehmen, um sich einem Kader mit jungen Talenten anzuschließen. Die katalanischen Giganten holten im vergangenen Sommer die Starlets Pedri und Francisco Trincao, die unter Ronald Koeman weiterhin regelmäßig Fußball spielten.

Der Niederländer freute sich auch, den jungen Spielern, die die Akademie durchlaufen haben, Spielzeit zu geben. Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Ronald Araujo und Riqui Puig haben alle in dieser Saison mitgespielt und wollen im Verein eine großartige Zukunft vor sich haben.

Ansu Fati, ein Stürmer im Teenageralter, ist ein weiterer Spieler, der die Fans begeistert und seit seinem Debüt im Jahr 2019 einen großen Einfluss auf den Verein hatte. Fati ist seit einer Knieoperation im November außer Gefecht, wird aber für Barça ein großer Schub sein Rückkehr. .

Die Fülle an jungen Talenten in und um Barcas erste Mannschaft lässt die Zukunft vielversprechend aussehen, da der Verein einen aufregenden neuen Kader aufbauen möchte, der zu Hause und in Europa wieder dominieren kann.

WEITERLESEN: Dembele-Schlüssel zu Barcelonas Landungschancen in Haaland: Bericht