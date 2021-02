Baptiste scheitert nicht in Frankreich

Weltnummer 13 Roberto Bautista besiegte den Franzosen Ugo Humbert am Freitag mit einem 6: 3-Doppel und erreichte das Halbfinale des ATP 250-Turniers in Montpellier (Frankreich), in dem der Deutsche Peter Gojowczyk auf ihn wartet, der den Österreicher Dennis Novak mit 6: 4 und 6: 1 besiegte.

Nach einer schmerzhafte Ausscheidung in der ersten Runde der Australian OpenBautista, der sich sichtlich von seinen körperlichen Problemen erholt hat, schärft seine Sicht auf seinen zehnten Titel.

In ungefähr anderthalb Stunden zerstörte er den einzigen verbliebenen Gastgeber des Wettbewerbs und beendete damit die französische Hegemonie an den Gerichten von Montpellier. 8 der 10 umkämpften Ausgaben des Turniers wurden von französischen Tennisspielern erobert.

Im Halbfinale erwartet ihn der Deutsche Peter Gojowczyk, der Dennis Novak besiegte. Schüler von Wolfgang Thiem, Vater der Welt Nummer 4 Dominic Thiem, 6-4 und 6-1.

DAVIDOVICH, KO

Belarussisch Egor Gerasimov diesen Freitag mit einer Rückkehr zu den Spaniern geschlagen Alejandro Davidovich im Viertelfinale des ATP 250-Turniers in Montpellier (Frankreich), im Halbfinale trifft er auf den Belgier David Goffin.

Gerasimov, 83. in der Welt, besiegte Davidovich, 56 in der Tabelle, mit 4-6, 6-4 und 7-5 nach zwei Stunden und 28 Minuten Kampf sein drittes ATP-Halbfinale zu erreichen.

Er trifft auf Goffin, den zweiten Samen, und war zuvor in etwas mehr als anderthalb Stunden mit einem 6: 4-Doppel gegen den Italiener Lorenzo Sonego ausgeschieden, um in sein dreißigstes Halbfinale einzutreten.