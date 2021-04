Bahrain feiert zum ersten Mal den Holocaust-Gedenktag

Nur wenige Monate nach der Unterzeichnung des Abrahamischen Abkommens, dessen Unterzeichner Bahrain war, fand auf Initiative des Königs eine bedeutsame Zeremonie in einer kürzlich renovierten Synagoge der jüdischen Gemeinde statt.

Die Zeremonie wurde von Botschafter Houda Nono geleitet, einem Mitglied einer jüdischen Familie, die zuvor Bahrains Botschafter in den Vereinigten Staaten war.

Auf der Arabischen Halbinsel werden jüdische Gemeinden am Donnerstag eine Reihe von Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag in Israel veranstalten, ein weiteres Zeichen für die Erwärmung der Beziehungen zwischen den Golfstaaten und ihrer jüdischen Bevölkerung.

Am Donnerstag veranstaltet die Association of Gulf Jewish Communities ein Webinar zum Holocaust, das von Emily Judd vom Higher Committee of Human Brotherhood veranstaltet wird und an dem sowohl Muslime als auch Juden teilnehmen werden.