“Bachelorette”: RTL wirft Melissa aus dem Programm – was dahinter steckt

RTL entfernt am Mittwoch “Bachelorette” aus dem Programm – das steckt dahinter

Melissa sucht derzeit ihren Traummann als Bachelorette im Fernsehen. Sie hat bereits in den vergangenen Folgen einige Männer nach Hause geschickt – darunter den vermeintlichen Favoriten Maurice. Irgendwie knistert es nach den ersten Folgen nicht wirklich. Und der Funke scheint auch beim Publikum nicht wirklich übersprungen zu sein. Die allgemeine “Bachelorette” -Euphorie fehlt noch.

Dies spiegelt sich auch in den Quoten wider. Am vergangenen Mittwoch schalteten nur 1,66 Millionen Zuschauer Melissa beim Flirten ein – Dies entspricht einem Marktanteil von 10,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Für das Format die schlechtesten Chancen aller Zeiten, wie “dwdl.de“berichtet.

Ist das auch der Grund, warum RTL am Mittwoch “The Bachelorette” aus dem Programm gestrichen hat? Nein, mach dir keine Sorgen! Auch wenn die Show immer noch ein bisschen wie Kaugummi ist, bleibt der Sender für die Hauptsendezeit beim Format. Nur nicht diese Woche. Dafür gibt es jedoch einen sehr einfachen Grund.

“Bachelorette” -Fans müssen auf die Dome-Show verzichten

Die “Bachelorette” muss diese Woche einem Sportereignis weichen. Am Mittwoch überträgt RTL das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Tschechische Republik.

Bild: TVNOW

Die Fans waren auch auf TVNow enttäuscht. Die neue Folge wurde dort natürlich auch nicht im Voraus gezeigt. Allerdings: Wenn Sie den Zugang zum Streaming-Portal bezahlt haben, können Sie sich am Mittwochabend vor Ihren Computer setzen und Melissa und ihre liebeshungrigen Männer bestaunen. Denn am 11. November wird dort die neue Folge veröffentlicht, die erst am 18. November im Fernsehen gezeigt wird.

Übrigens haben “Bachelorette” -Fans in dieser Saison schon mehrmals in die Röhre geschaut. Der Beginn der Show wurde aufgrund spezieller Corona-Sendungen bereits um 15 Minuten verschoben.

(wenn)