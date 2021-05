Austrian Conex Invest entwickelt 60-MW-Solarkraftwerk in Kroatien

Das österreichische Unternehmen Conex Invest Infrastruktur investiert über das lokale Unternehmen Photo Volt in den Bau eines 60-MW-Solarkraftwerks in Kroatien mit einer prognostizierten jährlichen Stromproduktion von fast 77 GWh.

Die Investition im Wert von rund 75,6 Mio. EUR einschließlich Mehrwertsteuer wird teilweise aus Mitteln der Europäischen Union finanziert, und Conex Invest geht davon aus, dass die Bauarbeiten nach Einreichung einer Bekanntmachung über die Einführung 48 Monate dauern werden.

Das Solarkraftwerk mit dem Namen MVES 60 wird in der Gemeinde Martinska Ves in der Grafschaft Sisak-Moslavina im zentralen Teil des Landes errichtet. Das kroatische Unternehmen Microstar mit Sitz in Bjelovar wurde ausgewählt, um die Projektdokumentation zu entwickeln und die Bauarbeiten durchzuführen.

Das Solarkraftwerk MVES 60 wird 65 Hektar umfassen

Der vom netzbasierten Kraftwerk erzeugte Strom wird in das Netz des kroatischen Übertragungsnetzbetreibers (HOPS) eingespeist. Die MVES 60-Anlage wird 207.300 Photovoltaik-Module mit einer Gesamtspitzenleistung von 68,4 MW auf einer Fläche von 65 Hektar haben.

Der Jahresumsatz der Anlage wird auf 4,98 Millionen Euro geschätzt

Der Jahresumsatz des Solarkraftwerks wird auf 4,98 Millionen Euro prognostiziert, während die Gemeinde zwischen 478.000 und 797.000 Euro erwirtschaften soll. Die erwartete Lebensdauer des MVES 60 beträgt etwas mehr als 30 Jahre, wobei die Stromerzeugung in den ersten 10 Betriebsjahren um 10% und in den folgenden 15 Jahren um weitere 10% abnimmt und für weitere 5 Jahre im gleichen Tempo weiter abnimmt Jahre.

Das Potenzial Kroatiens für große Solarkraftwerke wird auf 5,3 GW geschätzt

Laut früheren Berichten wird das Solarenergiepotenzial in Kroatien auf 6,8 GW geschätzt, davon 5,3 GW für Photovoltaik-Großanlagen und 1,5 GW für Solarsysteme auf dem Dach. Kroatien verfügt derzeit über eine installierte Solarkapazität von 100 MW. Es ist jedoch geplant, diese Zahl auf 1 GW zu erhöhen, da der Anteil des Stroms aus Solarkraftwerken nur 0,4% beträgt, verglichen mit durchschnittlich 5% in der EU.



