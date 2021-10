Australien beginnt rechtlichen Kampf gegen die Klimaherausforderung für Jugendliche indischer Abstammung

Australien wird dafür kritisiert, dass es keine Ziele zur CO2-Reduktion festgelegt hat

Melbourne:

Die australische Regierung hat am Montag mit der Anfechtung eines wegweisenden Bundesgerichtsurteils begonnen, wonach sie verpflichtet ist, Kinder vor zukünftigen durch den Klimawandel verursachten Körperverletzungen zu schützen, berichteten Medien.

Im Mai führte Anjali Sharma, eine 17-jährige Highschool-Schülerin indischer Abstammung aus Melbourne, und sieben weitere umweltschützerische Jugendliche den Rechtsstreit gegen die australische Regierung.

Frau Sharma und die Gruppe hatten argumentiert, dass die anhaltende Emission von Kohlendioxid in die Atmosphäre zu intensiven Buschbränden, Überschwemmungen, Stürmen und Wirbelstürmen führen und sie anfällig für Verletzungen, Krankheiten, wirtschaftliche Verluste und sogar den Tod gegen Ende dieses Jahrhunderts machen würde , berichtet news.com .au.

Sie forderten das Gericht auf, Umweltministerin Sussan Ley daran zu hindern, einer geplanten Erweiterung der Kohlemine Vickery im Norden von New South Wales zuzustimmen.

Richter Mordecai Bromberg stimmte in seinem Urteil der Erweiterung des Kohlebergwerksprojekts zu.

Er war jedoch der Ansicht, dass die Ministerin “die Pflicht habe, angemessene Vorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Kindern zu vermeiden”, als sie beschloss, das Projekt im Rahmen des Umweltschutzgesetzes und der biologischen Vielfalt (EPBC-Gesetz) zu verlängern, ein Bericht, der in news.com veröffentlicht wurde. zu gesagt.

Der Schritt wurde als bedeutender Sieg für Jugendliche und die Klimaaktivistengruppe auf der ganzen Welt angepriesen.

Inzwischen hat Ley grünes Licht für den Ausbau der Mine gegeben.

Für Frau Sharma war es die Sorge um die Umwelt, ihre Familie und zukünftige Generationen, die laut einem Bericht des Sydney Morning Herald ihre Anklage gegen die australische Regierung angeheizt hatte. Sharma wurde in Indien geboren und zog mit ihrer Familie im Alter von 10 Monaten nach Australien. Seine Eltern sind Bauern aus Lucknow.

Als sie aufwuchs, hatte sie von der globalen Erwärmung gehört und beschloss laut dem Bericht, mehr Informationen zu suchen, indem sie sich Youtube-Videos ansah.

„Ich bin in Australien aufgewachsen und schätze mich wirklich glücklich“, sagte sie. „Ich erhielt eine Ausbildung, die mir half zu verstehen, was vor sich ging“, sagte Frau Sharma in dem Bericht.

Am Montag sagten die Anwälte von Ley dem Bundesgerichtshof, dass das EPBC-Gesetz kein geeignetes Instrument für die von Richter Bromberg identifizierte “neue Sorgfaltspflicht” sei.

Sie argumentierten, dass Richter Bromberg einen Fehler begangen habe, als sie den Zweck des Gesetzes nicht nur auf den Schutz von Teilen der Umwelt, sondern auch auf den Schutz der Interessen der in der Umwelt lebenden Menschen ausgeweitet habe.

Seine Anwälte argumentierten auch, dass die Sorgfaltspflicht “im Widerspruch zum EPBC-Gesetz” stehe und seinen Status als Minister verzerre.

Sie behaupteten auch, es gebe keine Beweise dafür, dass zusätzliche Kohle aus der erweiterten Mine das Risiko eines globalen Temperaturanstiegs über 2 Grad Celsius über die vorindustriellen Temperaturen hinaus erhöhen würde, so die Associated Press.

“Wir werden stolz die historische Entscheidung verteidigen, dass alle australischen Kinder eine Fürsorgepflicht seitens unserer Regierung haben, und wir werden dafür kämpfen, meine Generation vor den wachsenden Risiken des Klimawandels zu schützen”, sagte Sharma in einer Erklärung der Associated Press . .

Die acht jungen Umweltschützer wurden für die Entscheidung im Mai von Greta Thunberg gelobt, die sich an die Spitze der Klimajugendbewegung erhoben hat, nachdem sie mit einem Schulstreik gegen Untätigkeit protestiert hatte.

“Dies ist ein riesiger Sieg für die gesamte Klimabewegung. Ein großes Daumen hoch für die tapferen australischen Teenager, die es möglich gemacht haben”, twitterte der 18-jährige schwedische Umweltschützer.

“Natürlich ist das Notwendige noch nicht in Sicht, aber diese Rechtsfälle sind symbolische Sollbruchstellen, die enorme Schneeballeffekte haben könnten”, sagte Thunberg damals.

Australien gerät zunehmend in die internationale Kritik, weil es keine ehrgeizigeren CO2-Reduktionsziele festgelegt hat.

Der australische Premierminister Scott Morrison hat letzte Woche zugestimmt, an der Klimakonferenz im nächsten Monat in Glasgow teilzunehmen, aber seine Regierungskollegen müssen noch einer Netto-Null-Zusage zustimmen.