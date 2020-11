Ausreißerregion Tigray: Äthiopien beginnt Militäroffensive

Äthiopiens Premierminister Abiy hatte die Offensive bereits angekündigt. Jetzt hat das Militär einen Angriff auf die Stadt Mekele in der Region Tigray gestartet. Entwicklungshelfer berichten von “schweren Kugeln”.

Die äthiopische Armee hat die Militäroffensive gegen die Regionalhauptstadt Mekele in der abtrünnigen Region Tigray gestartet. Der Fernsehsender der Region berichtete am Samstagnachmittag über den Beschuss von Mekele.

Nach Angaben von Entwicklungshelfern wurde die Stadt von “schweren Kugeln” getroffen. Die Regionalregierung gab im lokalen Fernsehen bekannt, dass das Stadtzentrum mit “schweren Waffen und Artillerie” angegriffen werde. Zu den Zielen gehörten auch Zivilisten und Infrastruktur.

Die Region Tigray forderte “alle, die ein gutes Gewissen haben, einschließlich der internationalen Gemeinschaft, auf, die Angriffe und Massaker mit Artillerie- und Kampfflugzeugen zu verurteilen”, sagte die Regionalregierung.

Menschenrechtsaktivisten warnen vor Kriegsverbrechen

Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed hatte die Offensive bereits am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt. Er hatte erklärt, dass er “die dritte und letzte Phase” des Vorgehens gegen die TPLF der Volksbefreiungsfront einleiten werde, die in Tigray regierte. Abiy will die TPLF stürzen und ihren Anführer verhaften.

Abiy fügte hinzu, dass “alles getan wurde”, um die Zivilbevölkerung zu schützen und Mekele und seine 500.000 Einwohner vor “großen Schäden” zu retten.

Menschenrechtsorganisationen hatten gewarnt, dass die Bombardierung von Mekele ein Kriegsverbrechen darstellen könnte. Human Rights Watch machte deutlich, dass Warnungen des äthiopischen Militärs an die Zivilbevölkerung nicht ausreichen würden. Dies gilt insbesondere dann, wenn in städtischen Gebieten Luftstreitkräfte und schwere Waffen eingesetzt werden.

Hunderte von Todesfällen bereits

Der Konflikt in Tigray dauert seit Monaten an. Das dortige TPLF-Urteil dominierte drei Jahrzehnte lang die äthiopische Politik, bevor der derzeitige äthiopische Premierminister Abiy 2018 an die Macht kam. Die TPLF erkennt Abiy nicht an.

Abiy schickte Anfang dieses Monats Streitkräfte nach Tigray, was schließlich den Konflikt mit der TPLF ausbrach. Abiy hatte immer abgelehnt, internationale Politiker aufzufordern, die Kämpfe zu beenden und einen Vermittler im Konflikt zuzulassen.

Beobachter befürchten, dass die Kämpfe die gesamte Region ausweiten und destabilisieren könnten. Es wurde berichtet, dass bisher Hunderte von Menschen bei Kämpfen in Äthiopien getötet wurden. Bisher sind mehr als 40.000 aus dem Konfliktgebiet geflohen. Die UNO rief die Tigray-Flüchtlinge um Hilfe. Spenden werden dringend benötigt, um Zehntausende von Flüchtlingen zu unterstützen.

Inforadio berichtete am 28. November 2020 um 10:44 Uhr über dieses Thema