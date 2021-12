Ausländische Drohnen bestimmen den Bürgerkrieg in Äthiopien

Die Streiks in den VAE endeten im Januar, nachdem Präsident Biden auf Druck Washingtons an die Macht gekommen war. Aber sie wurden in den letzten Monaten wieder aufgenommen, hauptsächlich in Form der neuesten in China hergestellten Drohnen, sagten Beamte.

Emiratische Drohnenangriffe, angeführt von nationalem Sicherheitsberater Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, scheinen eine Brüskierung der amerikanischen diplomatischen Bemühungen zu sein, den Krieg zu beenden. US-Beamte sagen, sie versuchen, die VAE als Verbündete in die Friedensbemühungen einzubeziehen, aber diese Zusammenarbeit ist begrenzt.

Bei einem Treffen mit dem US-Regionalgesandten Jeffrey Feltman Anfang dieser Woche bestritt Scheich al-Nahyan, sein Land habe Waffen nach Äthiopien geliefert, ein US-Beamter, der von dem Treffen wusste.

Im Gegensatz dazu waren die Beziehungen von Herrn Abiy zur Türkei relativ offen.

Im August unterzeichnete er einen Militärpakt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dessen Drohne Bayraktar TB2 eine entscheidende Rolle beim Sieg Aserbaidschans über Armenien in Berg-Karabach spielte. Es wird von einer Firma hergestellt, die von Herrn Erdogans Schwiegersohn geführt wird.