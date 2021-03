ATP-Rennen in Turin 2021: Rafael Nadal und Dominic Thiem weit von den Top 8 entfernt

Die Welt Nr. 2 und Nr. 3 des letzten Jahres, Rafael Nadal und Dominic Thiem, hatten dieses Jahr Pech. Ab dem 15. März 2021 liegen die beiden weit hinter den Top 8, um sich für das ATP-Finale in Turin zu qualifizieren.

Um sich zu qualifizieren, muss ein Spieler zu den acht Spielern gehören, die in einem bestimmten Jahr die meisten Punkte verdient haben. Diese Spieler treten im Finale zum Jahresende an und Turin wird dieses Jahr seine erste Ausgabe ausrichten. Wo stehen die Spanier und die Österreicher?

Rafael Nadal und Thiem: Wo stehen sie zu Turin?

Erstens hat sich der 34-jährige Rafael Nadal seit Beginn der Saison 2021 eine Rückenverletzung zugezogen. Von seinen bisher vier Turnieren hat er nur an einem teilgenommen, dem Open d ‘Australia 2021.

Trotz großer Ausdauer in Down Under gelang es dem Spanier nicht, die unteren vier Plätze zu erreichen. Er sah einen Umbruch durch den vierten im Rennen in Turin, Stefanos Tsitsipas, im Viertelfinale.

Die QF-Strecke in Australien hat Rafa 360 Punkte eingebracht, und das sind alle Punkte, die er bisher hat. In diesem Sinne belegt der 20-fache Grand-Slam-Champion im Einzel den 15. Platz.

Inzwischen hat der Österreicher Dominic Thiem drei Turniere absolviert. Seine schlampigen Auftritte zeigten ihm jedoch frühe Abgänge bei diesen Ereignissen.

Aus dem Erdgeschoss des ATP Cup, der vierten Runde der Australian Open und dem QF der Qatar Open hat der 27-Jährige 275 Punkte verdient. Damit belegt der amtierende Doppel-Finalist zum Jahresende den 28. Platz und schafft es dieses Jahr sogar zum Event.

Infolgedessen verloren beide einen Platz in der ATP-Rangliste, als der Russe Daniil Medwedew auf Platz 2 wurde. Der amtierende ATP-Finalsieger ist mit 1950 Punkten Zweiter gegen 2140 Punkte für Novak Djokovic.

Wenn nicht Nadal und Thiem, wer sind die Top 8 des Rennens?

Nach den Finalisten der Australian Open belegen Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas die nächsten beiden Plätze. Nach ihnen belegen Aslan Karatsev, Matteo Berrettini, Marton Fucsovics und Diego Schwartzman die anderen vier Plätze.

Es ist jedoch zu früh, um darüber zu spekulieren Rennen wird bis Ende des Jahres suchen. Hoffentlich werden Rafa und Thiem ihre Motoren aufwärmen und mehrere Plätze im Rennen überspringen.

Hast du deine Top 8 für die Saison fertiggestellt?

