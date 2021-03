Asteroid 2001 FO32: Schneller Motor, der voraussichtlich der größte sein wird, der 2021 die Erde passieren wird

Wissenschaftler schätzen, dass der Asteroid zwischen 1.300 und 2.230 Fuß breit ist.

Der erdnahe Asteroid, bekannt als FO32 von 2001, wird bei seiner nächsten Annäherung 1,25 Millionen Meilen lang sein, mehr als das Fünffache der Entfernung zwischen Erde und Mond.

Es wird sich auch viel schneller bewegen als die meisten Asteroiden, die über unseren Planeten fliegen und sich mit 77.000 Meilen pro Stunde bewegen.

Die nächste Annäherung an den Asteroiden erfolgt am Sonntag um 12:03 Uhr ET.

“Es besteht keine Gefahr einer Kollision mit unserem Planeten jetzt oder in den kommenden Jahrhunderten”, so eine Erklärung der NASA.

“Wir kennen die Umlaufbahn des FO32 von 2001 um die Sonne seit seiner Entdeckung vor 20 Jahren sehr genau und seitdem wurde sie seitdem verfolgt”, sagte Paul Chodas, Direktor des Zentrums für erdnahe Objektstudien, in einem Pressemitteilung. “Es besteht keine Chance, dass sich der Asteroid innerhalb von 1,25 Millionen Kilometern der Erde nähert.”

Das Zentrum wird vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien, betrieben.

Obwohl der FO32 von 2001 nicht nahe genug kommt, um eine Gefahr zu verursachen, wird er aufgrund seiner Nähe immer noch als potenziell gefährlicher Asteroid angesehen. Das Zentrum für erdnahe Objektstudien verfolgt und prognostiziert die Umlaufbahnen dieser Objekte mithilfe von Teleskopen und Radargeräten, um festzustellen, ob sie einen Einfluss auf die Erde haben können.

Dieser Asteroid bewegt sich aufgrund seiner geneigten und langgestreckten Umlaufbahn um die Sonne schneller als die anderen. Diese Umlaufbahn bringt den Asteroiden näher an die Sonne als Merkur, den Planeten, der dem Stern in unserem Sonnensystem am nächsten liegt, und doppelt so weit wie den Mars, den vierten Planeten von der Sonne entfernt.

Wenn sich 2001 FO32 dem inneren Sonnensystem nähert, nimmt es Fahrt auf. Sobald es in den Weltraum zurückgeschickt wird, wird es langsamer. Es dauert 810 Tage, bis der Asteroid eine Umlaufbahn erreicht hat, aber seine nächste Passage in der Nähe der Erde wird erst 2052 wiederkehren.

Das Virtuelles Teleskopprojekt bietet Live-Berichterstattung aus Rom.

Wenn Sie ein Teleskop haben, können Sie möglicherweise den Asteroiden vorbeiziehen sehen, je nachdem, wo Sie leben.

“Der Asteroid wird der hellste sein, wenn er sich über den südlichen Himmel bewegt”, sagte Chodas. „Amateurastronomen auf der südlichen Hemisphäre und in den unteren nördlichen Breiten sollten in der Lage sein, diesen Asteroiden mit mittelgroßen Teleskopen mit Öffnungen von mindestens 20 cm in der Nacht zu sehen, die zur nächsten Annäherung führen. Sie benötigen jedoch wahrscheinlich Sternenkarten, um sie zu finden es. “”

Beobachtungsmöglichkeit

Eine enge Passage ist eine großartige Gelegenheit für Wissenschaftler, diesen Rückstand aus der Bildung des Sonnensystems zu beobachten. Während des Vorbeiflugs können sie die Details der Größe und des Make-ups des Asteroiden verfeinern. Das Infrarot-Teleskop der Agentur auf Hawaiis Mauna Kea-Vulkan ist eines der Teleskope, mit denen der Asteroid beobachtet wird.

“Wir versuchen, Geologie mit einem Teleskop zu betreiben”, sagte Vishnu Reddy, außerordentlicher Professor am Lunar and Planetary Laboratory der Universität von Arizona in Tucson, in einer Erklärung. “Wir werden das (Teleskop) verwenden, um das Infrarotspektrum dazu zu bringen, seine chemische Zusammensetzung zu sehen. Sobald wir es herausgefunden haben, können wir Vergleiche mit Meteoriten auf der Erde anstellen, um herauszufinden, welche Mineralien 2001 FO32 enthalten.”

Das Erlernen der Zusammensetzung des Asteroiden würde mehr über seine Geschichte verraten.

Drei Satellitenschüsseln am Boden in Kalifornien, Australien und Spanien, aus denen das Deep Space Network besteht, können verwendet werden, um im Wesentlichen Funksignale an den Asteroiden zurückzusenden. Diese können Radarbeobachtungen liefern, beispielsweise wenn der Asteroid einen eigenen Mond hat.

“Beobachtungen aus 20 Jahren haben ergeben, dass etwa 15% der erdnahen Asteroiden, deren Größe mit der von FO32 aus dem Jahr 2001 vergleichbar ist, einen kleinen Mond haben”, sagte Lance Benner, leitender Wissenschaftler bei JPL, in einer Erklärung. “Derzeit ist wenig über dieses Objekt bekannt, daher bietet die sehr enge Begegnung eine außergewöhnliche Gelegenheit, viel über diesen Asteroiden zu lernen.”