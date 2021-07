Arnolds Sohn Joseph Baena zeigt seinen Körper auf einem Foto zu Pferd

Joseph Baena hat gerade ein Foto auf Instagram geteilt, das aussieht wie aus einem Western-Filmplakat oder dem Cover eines altmodischen Liebesromans. Der 23-Jährige posierte ohne Hemd, als er in der Sonne ritt, und gab seinen Anhängern einen Blick auf seine Arme und Brustgewinne sowie auf etwas, das wie frische Gesichtsbehaarung aussieht.

“In Richtung der gesalzenen Spucknapf”, schrieb er in der Bildunterschrift. ” Möchtest du etwas ? “

Ihre Trainingsergebnisse zu zeigen ist einer der Hauptgründe, Baena auf Instagram zu folgen. Als begeisterter Bodybuilder ist er regelmäßig im Gold’s Gym in Venice Beach und arbeitet dort häufig mit seinem berühmten Vater, der Bodybuilding-Legende und Actionfilmstar Arnold Schwarzenegger. Baena nannte Schwarzenegger “den besten Trainingspartner der Welt” und sagte “Du musst alles machen und absolut KEINE Schummelei, wenn du mit ihm trainierst”.

Er ist es auch gewohnt, einige der kultigsten Posen Schwarzeneggers aus seiner Blütezeit als österreichische Eiche in den 70er und frühen 80er Jahren nachzustellen, als er den Mr. Olympia-Wettbewerb nicht weniger als sieben Mal gewann. : Die Ähnlichkeit zwischen den beiden ist noch größer auffallend, wenn Sie Baena in den gleichen klassischen physischen Spektakelbildern biegen sehen.

Während sie derzeit eine Karriere als Immobilienmaklerin in Los Angeles verfolgt, ist Baena Auch treten Sie in die Fußstapfen seines Vaters außerhalb des Fitnessstudios und versuchen Sie sich als Schauspieler. Kürzlich hat er auf Instagram einen Trailer für eine Krimi-Webserie namens . geteilt Betrug, in dem er Nico spielt, ein buff-Mitglied einer engstirnigen Gaunergruppe.

