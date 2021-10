Arnold Schwarzeneggers Lieblingsfilm, den er in der Hauptrolle spielte, kann Sie überraschen

Wenn es um Filmlinien geht, stammen einige der berühmtesten von dem in Österreich geborenen Schauspieler, Produzenten, Bodybuilder und Politiker Arnold Schwarzenegger. Neben seiner politischen Karriere als Gouverneur von Kalifornien ist Schwarzenegger vor allem für seine Rollen in Filmen wie Der Terminator Serie, Conan der Barbar, und Wahre Lügen. Er spielte auch in vielen leichteren Comedy-Titeln mit, wie z Zwillinge, Jingle den ganzen Weg, und Polizist im Kindergarten.

Was die Fans vielleicht überraschen wird, ist, welcher von Schwarzeneggers Filmen sein Favorit ist. Obwohl einige seiner bekannteren Charaktere beliebter sind als andere, glaubt Schwarzenegger an seine Rolle in Polizist im Kindergarten kann den Kuchen nehmen.

Arnold Schwarzeneggar | Getty Images

Arnold Schwarzenegger ist für viele Filmgenres bekannt

Schwarzenegger hat nicht angefangen, im Kino zu sein. Bekannt wurde er zunächst durch seine Karriere als Bodybuilder. Nachdem er sowohl Mr. Universe als auch Mr. Olympia gewonnen hatte, nahm seine Popularität zu und führte ihn nach Hollywood.

Obwohl er in den 1970er Jahren einige Rollen in kleineren Filmen hatte, war Schwarzeneggers erste große Filmrolle in Hungrig bleiben, was dazu führte, dass Schwarzenegger einen Golden Globe Award als New Star of the Year gewann.

Danach hatte er zahlreiche Fernsehauftritte und spielte in der Dokumentation mit Pumpeisen. Ungefähr zu dieser Zeit sprach er für Hulk, ein Stück, das ihrem Körperbau anscheinend angemessen war, aber aufgrund ihrer Größe nicht ausgewählt wurde.

Schwarzeneggers kultigste Rollen waren in klassischen Filmen der 80er Jahre wie Conan der Barbar, Der Terminator, und Raubtier. Es waren diese Rollen, die ihn zu einem großen Action-Helden machten.

Er übernahm jedoch auch Comedy-Rollen, um seinen Charakter auszugleichen und Produzenten und Regisseure wissen zu lassen, dass er eine große Bandbreite hatte. Zu seinen beliebtesten Komödien gehören Polizist im Kindergarten, Jingle den ganzen Weg, und Helden der letzten Aktion.

In welchem ​​Lieblingsfilm spielte Schwarzenegger mit?

Während Schwarzenegger eine große Auswahl an Optionen hat, sagt er, sein Lieblingsfilm ist Polizist im Kindergarten. Warum hat er sich bei all diesen harten Action-Helden für den Polizisten entschieden, der zum Lehrer wurde? In einem Interview am Die späte Show Schwarzenegger, der 2015 mit James Corden in der Hauptrolle spielte, sagte, er mochte die Idee, zu komödiantischen Rollen zu wechseln. Er sprach auch mit Regisseur Ivan Reitman über die Arbeit und die Freude, die Leinwand mit so vielen jungen Leuten zu teilen.

Schwarzenegger erinnert sich so gut an die Zeit, dass er kürzlich sogar ein Online-Meeting mit einigen der Kinder hatte, die mit ihm an dem Film gearbeitet haben.

Was macht er jetzt?

Obwohl Schwarzenegger sowohl im Bodybuilding als auch im Theater sehr erfolgreich war, wusste er, dass er etwas mehr erreichen wollte. 1986 heiratete er Maria Shriver und wurde Mitglied einer der einflussreichsten politischen Familien des 20. Jahrhunderts. Dies mag seinen Wunsch geweckt haben, Politiker zu werden. Er war zwei Amtszeiten lang Gouverneur von Kalifornien.

Jetzt, da seine politische Karriere beendet ist, setzt sich Schwarzenegger für die Themen ein, die er nicht nur für die heutige Welt, sondern auch für die Zukunft des Planeten als wichtig erachtet. Es setzt sich für eine saubere Umweltpolitik und Innovationen ein, um Unternehmen umweltfreundlicher zu machen.

Er hat Hollywood nicht ganz verlassen. Schwarzenegger kehrt zu einigen der Rollen zurück, die ihn berühmt gemacht haben, darunter Rollen in Fortsetzungen von Zwillinge, Conan, und The Expendables.

