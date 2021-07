Arnold Schwarzenegger wünscht den Fans einen “Happy 4. Juli”; fühlt sich “dankbar”, in den Vereinigten Staaten zu leben

Arnold Schwarzenegger, der beliebte österreichisch-amerikanische Künstler, hat kürzlich einen Beitrag in den sozialen Medien an alle seine Fans gepostet und ihnen einen schönen 4. Juli gewünscht. Anlässlich des 245. Unabhängigkeitstages der Vereinigten Staaten von Amerika sagte der Total Recall-Schauspieler auch, wie dankbar er dem Land sei und versicherte, dass er jeden Tag für eine bessere Nation kämpfen werde.

Arnold Schwarzenegger sendet seine Wünsche zum Unabhängigkeitstag an die Fans

Arnold Schwarzenegger hat auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich gepostet, das beim Radfahren aufgenommen wurde. Er trug ein T-Shirt, auf dem die amerikanische Flagge aufgedruckt war. Das Foto gab auch einen Blick auf einen Laden hinter ihm in Graz und verriet, wie er in diesem Laden das Magazin fand, das sein Plan wurde, nach Amerika zu kommen, als er noch nicht 15 Jahre alt war.

In der Bildunterschrift wünschte er zunächst allen seinen Fans einen schönen 4. Juli und fügte hinzu, dass er immer sagte, er sei in Österreich geboren, aber in Amerika hergestellt. Dann erinnerte er sich, als er den im Hintergrund gezeigten Laden besuchte, und fügte hinzu, Meine Träume wären anderswo unmöglich gewesen, also heute und jeden Tag. Er sagte auch, wie dankbar er den Vereinigten Staaten sei und sagte: “Ich werde immer dafür kämpfen, das Land jeden Tag besser zu machen, denn das größte Land der Welt zu sein ist nicht einfach.” Er sagte auch, dass es harte Arbeit erfordert, sich weiter zu verbessern, und fügte hinzu, dass es “Patriotismus” sei.

Viele Fans nahmen den Instagram-Post von Arnold Schwarzenegger auf und schickten ihre 4. Juli-Wünsche zurück. Da sich der Schauspieler bei Fans auf der ganzen Welt enormer Beliebtheit erfreut, erhielt er von ihnen im Kommentarbereich viele Komplimente. Einer der Fans kommentierte, wie er “die Verkörperung des amerikanischen Traums” sei, während ein anderer kommentierte, wie Amerika ihn “getreu” liebte. Schauen Sie sich einige der Fanreaktionen auf den Instagram-Post von Arnold Schwarzenegger an.

Arnold Schwarzenegger spricht derzeit eine Figur in der Superhelden-Fernsehserie, Superhelden-Kindergarten. Er bereitet sich auch auf die Veröffentlichung seiner kommenden Martial-Arts-Komödie namens . vor Kung Fury 2 die von David Sandberg geleitet wird. Der Film soll 2022 in den USA in die Kinos kommen.

