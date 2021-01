Arnold Schwarzenegger: Die schwierigsten Momente des Films

Nach den schrecklichen Ereignissen der vergangenen Woche ist ein Held aufgetaucht. Ein letzter Actionheld, wenn Sie so wollen. Arnold Schwarzenegger, der zuletzt gesehen wurde, wie er mit seinem Haustieresel lustige „Stay Home“ -Videos machte, erschien in unseren Feeds, rief die Kristallnacht an und erzählte traurige Geschichten aus seiner österreichischen Kindheit. Dann führt er das SCHWERT VON CONAN.

“Siehst du das Schwert?” Sagte Schwarzenegger. „Es ist Conans Schwert. Hier ist das Problem mit den Schwertern; Je mehr Sie ein Schwert temperieren, desto stärker wird es. Je mehr Sie es mit einem Hammer hämmern und dann im Feuer erhitzen und dann in kaltes Wasser werfen, dann erneut hämmern und ins Feuer und ins Wasser tauchen, je öfter Sie es tun, desto stärker wird es. wird. Jetzt erzähle ich Ihnen das alles nicht, weil ich möchte, dass Sie ein erfahrener Schwertmacher werden, aber unsere Demokratie ist wie der Stahl dieses Schwertes. Je temperierter es wird, desto stärker wird es.

Jetzt diese war der Arnold Schwarzenegger, an den wir uns alle aus unserer Kindheit erinnerten, nicht der Gouverneur des Zigarrenzeltes, der seine Haushälterin durchdrungen hatte, sondern ein nicht entschuldigender Rächer, der seine Feinde zerschmetterte. Also habe ich einen Beitrag auf Facebook gepostet und die Leute gebeten, sich an Schwarzeneggers härteste Filmmomente zu erinnern. Eine Person, vielleicht unbeeindruckt von Conans Schwert, erinnerte uns an Schwarzeneggers Gewohnheit vor dem Gouverneur tastete Frauen. Aber es war nicht so erfolgreich wie ein paar alte Commando-Clips.

Hier ist eine Auswahl an Clips mit Schwarzenegger, der in den Arsch tritt und Slogans sprudelt. Wie Conans Schwert werden sie umso stärker, je mehr man sie sieht.

Herkules in New York (1970)

Der große Verteidiger der Demokratie gab sein Filmdebüt mit Hercules in New York City und zeigte zuerst sein wahres Heldentum in dieser Szene, in der er in den Central Park geht und einen Mann in einem Bärenkostüm nach dem Vorbild von schlägt Griechische Tanzmusik.

Eisen (1977)

In der Dokumentation, die ihn zu einem bekannten Namen gemacht hat, sehen wir Schwarzenegger, wie er sich vom professionellen Bodybuilding zurückzieht, während er Gras raucht und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Arnold is Numero Uno“ trägt.

Conan der Barbar (1982)

“Conan, was ist das Beste im Leben?”

„Um deine Feinde zu vernichten, sieh sie vor dir vertrieben und höre den Wehklagen ihrer Frauen zu.

Erhalten Sie auch Stimmen: Gebet an Crom.

Commando (1985)

Dieser Film war das eigentliche Debüt von Arnold Schwarzenegger: Action Hero, da er der Bösewicht von The Terminator war, dem Film, der ihn für immer in unserem Bewusstsein versiegelte. Die obige Szene bietet alles: eine verspielte Verfolgungsjagd, einen unentgeltlichen Rachemord, Muskeln und einen kitschigen Slogan.

Predator (1987)

In der männlichsten Szene der Filmgeschichte treten die Legenden Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers in einen einführenden Showdown ein ohne Tisch.

Der rennende Mann (1987)

Es gibt so viele erstaunliche Szenen aus diesem zweitgrößten Schwarzenegger-Dystopiefilm. Aber für schiere Badasserie kann man seinen eigenen Besitz von Buzzsaw nicht dominieren. Vorsicht, Ted Cruz!

Totaler Rückruf (1990)

Ist es möglich, dass Arnold Schwarzenegger im besten Bild von 1990 ist? Angesichts der Tatsache, dass dies das Jahr war, in dem Driving Miss Daisy das beste Bild gewann und Dances With Wolves erschien, gewann sie im folgenden Jahr das beste Bild. Wer mag nicht Total Recall, das viele Arnold-Szenen unter der Regie von Verhoven hat. Featured Feature: Der schreckliche Moment, in dem Arnold explodiert, wenn er draußen in der Marsatmosphäre gefangen ist, aber immer noch überlebt.

Kindergarten Cop (1990)

Es dauerte nur fünf Jahre, bis Arnold sich der Selbstparodie zuwandte. In dieser lustigen Szene aus dem Kindergarten Cop, die es immer schafft, aufregend zu sein, sprengt er einen Club.

Terminator 2: Tag des Jüngsten Gerichts (1991)

Während es sicherlich fraglich ist, ob Robert Patrick oder Linda Hamilton der wahre Arsch in dieser Szene ist, kann man die Tatsache nicht umgehen, dass Arnold ein Oldsmobile auf den Kopf stellt, während er einen Killer-Android aus der Zukunft mit schießt ein Jagdgewehr.

Batman und Robin (1997)

Schwarzeneggers abscheuliche, aber dennoch bemerkenswert unterhaltsame Leistung als Mr. Freeze in diesem katastrophalen Batman-Streifen markierte das Ende seiner Zeit als Filmstar. Der Film ist im Wesentlichen ein langer Slogan.

Und doch scheint es offensichtlich, dass Filmstar Schwarzenegger zurückkehrt. Er hat nie Ja wirklich links. Ein Terminator-Film erschien 2019 und ist weiterhin Teil des Expendables-Sets. Aber jetzt schauen wir uns eine Fortsetzung von Twins in der Produktion an, zusammen mit Gerüchten, dass er in einer westlichen TV-Serie mitspielen wird. Noch wichtiger ist, dass The Legend of Conan bald in einem Theater oder Streaming-Service in Ihrer Nähe oder in beiden Ländern erhältlich sein wird. Man könnte fast zynisch denken, dass Schwarzenegger die Ereignisse auf dem Capitol Hill zwar genauso beunruhigend fand wie der Rest von uns, aber seine Rede dazu benutzte, eine kluge kleine Werbung für sein nächstes Conan-Projekt zu machen. Wenn Schwarzenegger in seinen 50 Jahren im öffentlichen Licht etwas bewiesen hat, dann ist es dies: Er wird zurückkehren.