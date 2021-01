Terroranschlag in Wien: 2 Tote und 15 Verletzte

WIEN (AP) – Bewaffnete Männer eröffneten das Feuer auf Menschen, die einen letzten Abend in Wiener Cafés und Restaurants genossen hatten, bevor am Montag ein Coronavirus gesperrt wurde Mindestens zwei Tote – darunter einer der Angreifer – und 15 Verwundete.

“Wir sind die Opfer eines verabscheuungswürdigen Terroranschlags in der Bundeshauptstadt, der noch andauert”, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wenige Stunden nach den Schüssen.

“Einer der Täter wurde neutralisiert, aber mehrere Täter scheinen immer noch auf freiem Fuß zu sein”, sagte er. „Sie scheinen unseres Wissens auch sehr gut mit automatischen Waffen ausgestattet zu sein. Sie waren daher sehr gut vorbereitet.

Die Polizei sagte, dass kurz nach 20.00 Uhr (19.00 Uhr GMT) auf einer belebten Straße in der Innenstadt mehrere Schüsse abgegeben wurden und dass es sechs Schießorte gab. Nicht verifiziertes Material in den sozialen Medien zeigte bewaffnete Männer, die durch die Straßen gingen, anscheinend auf zufällige Personen schossen und mehrere Personen verletzten.

Das Motiv wurde untersucht, aber Kurz sagte, dass die Möglichkeit, dass es sich um einen antisemitischen Angriff handelte, nicht ausgeschlossen werden kann, da die Schießerei außerhalb der Hauptsynagoge in begann Wien. Es war zu der Zeit geschlossen.

Innenminister Karl Nehammer sagte, das Militär sei angewiesen worden, wichtige Orte in der Stadt zu bewachen, als Hunderte schwer bewaffneter Polizisten die bewaffneten Männer verjagten. Er forderte die Wiener auf, drinnen zu bleiben und die Innenstadt zu meiden, und forderte die Eltern auf, ihre Kinder am Dienstag nicht zur Schule zu schicken.

Kurz lobte die Polizei für die Ermordung eines der Angreifer und schwor: “Wir werden uns niemals vom Terrorismus einschüchtern lassen und diese Angriffe mit allen Mitteln bekämpfen.”

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sagte, 15 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, darunter sieben Schwerverletzte.

Oskar Deutsch, der Leiter der jüdischen Gemeinde in Wien, sagte, es sei nicht klar, ob die Hauptsynagoge ins Visier genommen worden sei.

Rabbi Schlomo Hofmeister sagte, er habe mindestens eine Person gesehen, die draußen in Bars auf der Straße unter seinem Fenster Menschen erschossen habe.

“Sie haben mindestens 100 Kugeln direkt vor unserem Gebäude abgefeuert”, sagte Hofmeister.

„Alle diese Bars haben draußen Tische. Heute Nacht ist die letzte Nacht vor der Aussperrung “, fügte er hinzu. “Ab Mitternacht werden alle Bars und Restaurants in Österreich für den nächsten Monat geschlossen sein, und viele Leute wollten diesen Abend wahrscheinlich nutzen, um ausgehen zu können.”

Präsident Donald Trump twitterte die amerikanische Unterstützung für Österreich im Kampf gegen den Terrorismus. „Unsere Gebete sind bei den Wienern nach einem weiteren verabscheuungswürdigen Terrorakt in Europa. Diese perversen Angriffe auf unschuldige Menschen müssen aufhören “, schrieb er.

Der französische Präsident Emmanuel Macron twitterte, dass die Franzosen “den Schock und die Trauer des österreichischen Volkes teilen, das heute Abend von einem Angriff betroffen ist”.

„Nach Frankreich wurde ein freundliches Land angegriffen. Das ist unser Europa. … Wir werden nicht nachgeben “, schrieb er.

Frankreich erlitt drei Angriffe auf muslimische Extremisten in den letzten Wochen: die Verletzung von zwei Personen vor dem ehemaligen Hauptquartier der satirischen Zeitung Charlie Hebdo; die Enthauptung eines Schullehrers, der den Schülern Karikaturen des Propheten Muhammad zeigte; und ein tödlicher Messerangriff am Donnerstag in einer Kirche in der Mittelmeerstadt Nizza.

Alle Angriffe wurden damals vom österreichischen Bundeskanzler scharf verurteilt.

___

Frank Jordans berichtete aus Berlin. Kirsten Grieshaber und David Rising haben zu diesem Bericht aus Berlin beigetragen.