Arnold Schwarzenegger bedauert nur, in seiner Karriere einen Film gemacht zu haben

Es wäre eine schwere Untertreibung, das zu sagen Arnold Schwarzenegger lebte ein interessantes Leben. Geboren in eine arme Familie in einer österreichischen Stadt mit etwas mehr als 2.000 Einwohnern, wurde er wohl der größte und mit Sicherheit berühmteste Bodybuilder aller Zeiten und war bereits vor seiner Geburt mehrmals Millionär eine Filmkarriere durch einige intelligente Immobilieninvestitionen.

Er dominierte die 80er und 90er Jahre als einer der größten Filmstars der Welt, ein bewährter Kassenschlager und einer der größten Actionhelden aller Zeiten der Welt. Kino mit einer Reihe von Klassikern Kredit, einschließlich der ersten beiden Opus. in dem Terminator Franchise, Conan der Barbar, Kommando, Raubtier, Totaler Rückruf, Wahre Lügen und mehr.

Schwarzenegger trat sogar in die Politik ein und diente zwei Amtszeiten als Gouverneur von Kalifornien, bevor er ins Theater zurückkehrte, aber eine solch legendäre Karriere kommt nicht ohne Fehltritte. In der Tat hat der 73-Jährige im Laufe der Jahrzehnte in seinem fairen Anteil an schlechten Filmen mitgespielt, aber der einzige, den er aktiv bereut, ist 1985. Rote Sonja.

Basierend auf der Titelheldin von ConanRobert E. Howard, Arnie nennt ihn vollständig Lord Kalidor, eine kaum verhüllte Vergeltung für seine frühere barbarische Rolle, nachdem die Produktion den Namen “Conan” nicht verwenden durfte. Um ihre Sternenkraft auszunutzen, Arnold Schwarzenegger wurde von einer großen Unterstützungspartei getroffen, obwohl er anfänglich nur einem Cameo-Auftritt zugestimmt hatte, und er blieb vier Wochen am Set, anstatt wie ursprünglich geplant.

Er wird regelmäßig ernannt Rote Sonja Wie der schlimmste Film und der größte Fehler, in dem er jemals war, und hat in der Vergangenheit sogar gescherzt, dass seine Kinder, wenn sie sich schlecht benehmen, ihn zehnmal hintereinander als Strafe ansehen sollten.