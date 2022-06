Arbeiter entfernen jetzt alte Sitze aus dem Ty Cobb EU Stadium

Jede Strandstadt hat ihre Vor- und Nachteile, was uns dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, was eine Strandstadt zum besten zum Leben macht. Für das Wissen, Stapler konsultiert WalletHub-Daten , veröffentlicht am 17. Juni 2020, der amerikanische Strandstädte vergleicht. Die Bewertungen basieren auf sechs Kategorien: Erschwinglichkeit, Wetter, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Bildung und Gesundheit sowie Lebensqualität. Die Städte reichten von 10.000 bis 150.000 Einwohnern, aber sie mussten mindestens einen lokalen Strand auf TripAdvisor haben. Lies es vollständige Methodik hier . Aus dieser Rangliste haben wir die Top 50 ausgewählt. Leser, die in Kalifornien und Florida leben, werden nicht überrascht sein zu erfahren, dass viele der hier vorgestellten Städte in einem dieser beiden Bundesstaaten liegen.