Alles Gezeigte bei Nintendo Direct Mini: Partnerübersicht

Bild : Atlus

Switch-Besitzer von JRPG können sich heute freuen. Zu den größten Stars des heutigen Nintendo Direct Mini: Partner Showcase gehören Persona 5 Royal und Zu leugnen: Automaten Ports für die Nintendo Switch, aber es gab auch nette Indie-Titel wie das wunderschön handgefertigte RPG Time: Die Legende von Wright und ein visuell beeindruckendes Koop-Abenteuer Weiß.

Hier ist unsere Zusammenfassung von allem, was heute bei Nintendos Third-Party-Showcase gezeigt wurde.

Capcom / YouTube

Monster Hunter Rise: Dawn of the Sun

Sonnenbrand ist die nächste Erweiterung für Aufstieg des Monsterjägers, und es fügt jede Saison eine Menge neuer Monster hinzu. Es gibt auch eine Hauptgeschichte, in der der Spieler drei mächtige Monster an einem neuen Ort namens Elgado Outpost untersucht. Die Erweiterung fällt am 30. Juni.

Bildschirmfoto : Square Enix/Nintendo/YouTube

Nier: Automata The End of the YoRHa Edition

Der lang erwartete Switch-Port von Yoko Taros Kult-Action-Rollenspiel ist endlich da. Diese Version enthält alle DLCs und einige Originalkostüme, die speziell für diese Edition angefertigt wurden.

Annapurna Interaktiv / YouTube

Lorelei und die Laseraugen

Dieses surreale Puzzlespiel wurde von den Entwicklern hinter dem erstellt geliebtes Musikspiel Wilde Herzen von Sayonaraund es wird 2023 erscheinen.

Konami / YouTube

Super Bomberman R2

Konamis erste Switch Bomber wurde mit den Patches langsam besser, und ein neuer Eintrag in der langjährigen Labyrinth-Puzzle-Serie kommt 2023 auf die Nintendo Switch.

Capcom / YouTube

Mega Man Battle Network Legacy-Sammlung

Erbe-Sammlung ist die Sammlung von 10 Mega Man Battle Network Spiele auf Game Boy Advance-Konsolen. (Kein Zeichen von Netzwerkübertragung von GameCube, jedoch.) Die Zusammenstellung wird nächstes Jahr veröffentlicht.

Bandai Namco / YouTube

Pac-Man World Re-Pac



Mit diesem 3D-Plattformer können Sie als Pac-Man spielen, während er sich auf ein Abenteuer begibt, um seine Frau und seine Kinder zu retten, die in ihrer Gefängniszelle sehr traurig aussehen. Sie können das Spiel dieses Jahr am 26. August herunterladen.

Gearbox/Nintendo/YouTube-Edition

Weiß

Weiß ist ein einfarbig gerendertes Puzzlespiel mit wunderschöner 3D-Kunst, und dafür bin ich hier. Neben der Hauptstory-Kampagne gibt es auch einen Koop-Modus. Weiß erscheint im Februar 2023 für Nintendo Switch.

Devolvieren Sie Digital / YouTube

Zurück zur Affeninsel

Zurück zur Affeninsel ist der neueste Eintrag in Ron Gilberts berühmten Abenteuerspielen, und Kotakus Mitarbeiter sind es sehr gespannt, wie hübsch es ist. Das Spiel wurde angekündigt wieder im aprilund wird später in diesem Jahr veröffentlicht.

Nintendo/Ubisoft/YouTube

Mario + Rabbids Funken der Hoffnung

Mario und Rabbids kollidieren in dieser taktischen Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Ubisoft. Das Spiel führt neue Rabbid-Kreaturen namens Sparks ein, und die Protagonisten müssen sich zusammenschließen, um sie zu retten. Das Spiel erscheint am 20. Oktober dieses Jahres.

Cygames / YouTube

Kleiner Noah: Nachkomme des Paradieses

Dieses Fantasy-Rollenspiel wurde von den Entwicklern erstellt, die es erstellt haben Verlorene Dragalia, und es zeigt sich im Kunststil. Das Spiel wird als Gelegenheits-Roguelike beschrieben und Sie können es ab heute herunterladen.

Epische Spiele / YouTube

Bahntauglich

Wenn der Bau eines Zugsystems Ihre Vorstellung von einer guten Zeit ist, dann Bahntauglich könnte das Spiel für Sie sein. Aber es geht nicht nur darum, Ihr eigenes Eisenbahnimperium aufzubauen, Sie müssen auch die Schifffahrt für eine Industriekolonie koordinieren. Okay, der letzte Teil ist etwas unangenehm. Aber die Züge! Bahntauglich wird diesen Herbst auf der Nintendo Switch erscheinen.

Aniplex / YouTube

RPG Time: Die Legende von Wright

Trotz des generischsten Namens aller Zeiten, Die Legende von Wright ist eines der interessantesten RPG-Konzepte, die ich dieses Jahr unter den Indies gesehen habe. Du spielst als handgezeichnete Figur in einem Märchenbuch und kannst deine Schreibutensilien verwenden, um dir beim Lösen von Rätseln zu helfen. Denken Chicoree, aber mit fantastischen Helden. Das Spiel erscheint am 18. August.

Sega/Nintendo/YouTube

Klanggrenzen

Das Schall nimm ein Open-World-Spiel a zog eine Menge Kritik auf sich für sein „Open-Zone“-Gameplay-Konzept, aber die Spieler werden in der Lage sein zu urteilen Grenzen bald für sich. Das Spiel wird in dieser Weihnachtszeit veröffentlicht.

Gameloft/Nintendo/GameXplain/YouTube

Disney-Tal der Träume

Traumlichttal IEs ist genau das, wonach es sich anhört: ein Spiel, bei dem Sie mit Ihren Disney-Freunden Zeit in einem magischen Land verbringen. Und doch kann ich nicht anders, als ein wenig verzaubert zu sein, wie sehr es sich wie digitales Disneyland anfühlt. Sie können die Disney-Version spielen Die Sims ab dem 6. September, wenn das Spiel in den Early Access eintritt.

Nintendo/YouTube

lebendig leben

Das klassische 16-Bit-Rollenspiel Super Famicom von Square Enix wird am 22. Juli zum ersten Mal im Westen veröffentlicht, aber Sie können ab heute mit den ersten drei Kapiteln dieses zeitreisenden Spiels beginnen. (Überraschung!)

Doraemon Story of Seasons: Freunde des großen Königreichs

Doraemon ist einer der einflussreichsten Anime-IPs aller Zeiten, und sein unbeschwerter Ton ist perfekt für eine Landwirtschaftssimulation. Daher freue ich mich sehr, dass Bandai Namco eine Fortsetzung des ersten ankündigt Doraemon Geschichte der Jahreszeiten. Der neueste Eintrag in der Reihe wird dieses Jahr für die Switch erscheinen.

Xbox/Nintendo/YouTube

Minecraft-Legenden

Minecraft-Legenden ist ein Action-Strategiespiel, das einen stärker auf die Geschichte ausgerichteten Ansatz verfolgt als das ursprüngliche Sandbox-Feeling. Legenden erscheint 2023.

Square Enix/Nintendo/YouTube

Schätze von Dragon Quest

Schätze von Dragon Quest ist ein Spin-off von Drachen Quest Serie und wird ein Paar Schatzsucher zeigen, die nach Beute suchen. Es erscheint dieses Jahr am 9. Dezember für die Nintendo Switch.

Valve / Nintendo / YouTube

Portal: Begleitsammlung

Valves urkomische und beliebte 3D-Puzzle-Abenteuer Tor und Portal 2 sind für diesen Switch-Port gebündelt, der Sie zurück in die Testkammern der Aperture Science Laboratories führt. Das Companion-Sammlung kam heute raus.

Square Enix/Nintendo/YouTube

Harvestelle

wie jemand, der war super enttäuscht Runenfabrik 5 dieses Jahr habe ich große Hoffnungen für Harvestelle. Das Landwirtschaftssimulationsspiel fühlt sich an wie eine Kreuzung zwischen Runenfabrik und die Erzählungen Spiele. Harvestelle Veröffentlichungen für Nintendo Switch am 4. November dieses Jahres.

Atlus/Nintendo/YouTube

Persona 5 Royal

Ich werde nie aufhören zu spielen Persona 5 Royal, bin ich? Der Remaster von Atlus‘ meistverkauftem Schulsimulations-Rollenspiel erscheint am 21. Oktober. neckte auch die Switch-Ports von Persona 3 tragbar und persona 4 golden, aber es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum für diese Spiele bekannt gegeben. Alle Spiele werden separat verkauft.

Und das ist alles, was sie gezeigt haben! Was waren Ihre liebsten Überraschungen?