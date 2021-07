Arabische Botschafter in Wien und Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihren Ländern und Österreich – Vindobona.org

Die Österreichisch-Arabische Handelskammer (AACC) organisierte ein Online-Forum mit dem Titel „Meet TE Arab Ambassadors in Austria“. / Foto: © Österreichisch-Arabische Handelskammer (AACC)

Die Österreichisch-Arabische Handelskammer (AACC) organisierte ein Online-Forum mit dem Titel „Meet TE Arab Ambassadors in Austria“. Die Veranstaltung wurde von AACC in Zusammenarbeit mit dem Rat der Arabischen Botschafter in Wien und der Liga der Arabischen Staaten organisiert und vom Generalsekretär der AACC, Herrn Mouddar Khouja, moderiert. Ein von der AACC veröffentlichter Bericht detailliert die Veranstaltung.

Die Botschafter der Arabischen Republik Ägypten, der Republik Irak, des Haschemitischen Königreichs Jordanien, des Königreichs Marokko, des Sultanats Oman, des Staates Palästina, des Staates Katar, der Republik Tunesien und der Vereinigten Arabischen Emirate in Österreich , jeder präsentierte einen wirtschaftlichen Überblick über ihr Land und identifizierte Investitionsmöglichkeiten in ihren jeweiligen Ländern. …