Apple wird in den kommenden Wochen mit der Implementierung neuer App-Datenschutzbenachrichtigungen beginnen, Telecom News, ET Telecom

Apple Inc teilte am Mittwoch mit, dass in den kommenden Wochen eine neue Datenschutz-Benachrichtigungsregel durchgesetzt wird, die laut digitalen Werbefirmen wie Facebook Inc ihren Umsatz beeinträchtigen wird.

Apple hat angekündigt, dass die Hinweise obligatorisch werden, wenn das Betriebssystem iOS 14.5 in den kommenden Wochen verfügbar sein wird, obwohl kein bestimmtes Datum angegeben wurde.

Bei einmaligen Benachrichtigungen muss ein App-Entwickler die Erlaubnis eines Benutzers einholen, bevor die App Aktivitäten “auf den Apps und Websites anderer Unternehmen” verfolgt. Experten in der digitalen Werbebranche sagten, die Warnung könne dazu führen, dass viele Benutzer die Erlaubnis verweigern.

Apple kündigte den Umzug im vergangenen Juni an, sagte jedoch im September, dass dies die Änderung verzögern würde, um digitalen Werbetreibenden Zeit zur Anpassung zu geben. Einige Entwickler veröffentlichen den Hinweis bereits auf freiwilliger Basis.

Apple sagte, es habe Entwicklern vor der Änderung alternative Werbetools zur Verfügung gestellt. Mit einem Tool können Werbetreibende, die Anzeigen für die App-Installation schalten, sehen, wie viele Personen eine App nach der Werbekampagne installiert haben, ohne Informationen über einzelne Nutzer preiszugeben. Mit einem anderen Tool namens Private Click Management können Werbetreibende messen, wann ein Nutzer auf eine Anzeige in einer App klickt und auf eine Webseite umgeleitet wird, ohne jedoch Daten über den einzelnen Nutzer preiszugeben.

Während die Tools für Softwareentwickler vorgesehen sind, hat Apple am Mittwoch in einem seiner Verbraucher-Datenschutzleitfäden Informationen dazu hinzugefügt.

Facebook gab im Dezember bekannt, dass die Popup-Benachrichtigung angezeigt werden soll, da Apple iPhone-Benutzer nicht den Zugriff auf seine Apps verlieren sollen.