Animal Crossing: New Horizons Update zum ersten Jahrestag jetzt verfügbar (Version 1.9.0)

Wenn Sie Ihre Kopie von starten Animal Crossing: Neue HorizonteEs sollte ein Update auf Sie warten, das das Spiel auf Version 1.9.0 aktualisiert. Alternativ können Sie das Update manuell aktivieren, indem Sie im Home-Menü des Switch zu den Spieleinstellungen gehen.

Obwohl die Patchnotizen noch nicht live sind, hat Nintendo bereits eine detaillierte Liste der von diesem Update zu erwartenden Ereignisse bereitgestellt. Wenn Sie das Spiel starten, erhalten Sie eine Geburtstagstorte per Post. Es gibt auch viele andere Funktionen, wie zuvor beschrieben. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, wenn die vollständigen Patchnotizen hochgeladen werden.

1. Geburtstagstorte – Nook Inc. erzielte eine 1st Geburtstagstorte zum Gedenken an den Anlass. Es wird nach der Installation des Updates an Ihre Mailbox im Spiel gesendet.