Ältere Android-Handys werden ab 2021 von vielen Websites ausgeschlossen

Wer älter ist Android Das Handy muss möglicherweise bald auf einen großen Teil des Webs verzichten. Dies liegt an sogenannten Zertifikaten, mit denen verschlüsselte Verbindungen zwischen bestimmten Websites und dem Browser des Benutzers gesichert werden.

Auslöser ist eine Ankündigung des gemeinnützigen Zertifikatsdienstes “Let’s Encrypt”, dessen Dienste von bis zu einem Drittel aller Domains weltweit genutzt werden. Nämlich “Let’s Encrypt” hat angekündigt Die so genannte Cross-Signierung für bestimmte Zertifikate wurde im März 2016 eingestellt. Die relativ junge Organisation hatte diese Technologie viele Jahre lang verwendet, um ihre eigenen Zertifikate sozusagen von einem etablierten Zertifikatanbieter authentifizieren zu lassen. In Zukunft wird “Let’s Encrypt” jedoch vollständig auf seine eigenen Zertifikate angewiesen sein – und das wird für einige ein Problem sein.

Laut Angaben der Organisation verwenden rund 33,8 Prozent der Android-Nutzer eine veraltete Android-Version, die in Zukunft mit Kompatibilitätsproblemen zu kämpfen haben wird. Meistens liegt dies nicht an faulen Benutzern, sondern an den Herstellern der Geräte. Insbesondere billigere Smartphones erhalten häufig nur wenige oder gar keine Updates für ihr Betriebssystem.

“Wir möchten die Situation mit Android-Updates verbessern, aber wir können nicht viel tun”, schrieb Entwickler Jacob Hoffman-Andrews im Blog der Organisation. “Wir können es uns auch nicht leisten, ein neues Handy für die ganze Welt zu kaufen.”