Alphabet: Waymo fährt mit Robotertaxis

Die Tochtergesellschaft von Alphabet, Waymo, arbeitet seit etwa fünf Jahren an selbstfahrenden Fahrzeugen. Wir haben lange Zeit relativ wenig von der Firma gehört. Aber jetzt gibt es endlich einige positive Neuigkeiten von Waymo.

Waymo startete 2017 seine ersten Testfahrten in der Region Phoenix in den USA. Die Fahrten waren nur teilweise autonom, da ein menschlicher Fahrer die Fahrten immer überwachte.

Waymo hat den Waymo One-Dienst seit letztem Donnerstag ohne Fahrer gestartet. Benutzer der Waymo-Begleit-App, die im Google Play Store verfügbar ist, können Waymo jetzt mit Freunden und Familie in Phoenix völlig fahrerlos verwenden.

Externe Finanzierung

Waymo sorgte im März dieses Jahres für Aufsehen, als er zum ersten Mal Drittmittel erhielt und 2,25 Milliarden US-Dollar am Kapitalmarkt sammelte. Das Finanzielle Zeiten Nach der Finanzierungsrunde wurde festgestellt, dass Waymo einen Wert von 30 Milliarden US-Dollar hat, was weit unter den vorherigen Prognosen der Analysten liegt.

Waymo ist in einem zukünftigen Markt aktiv – THE SHAREHOLDER geht davon aus, dass sich selbstfahrende Taxis im Laufe der Zeit durchsetzen werden. Alphabet baut mit Waymo eine zweite Säule, die den Umsatz des Internetgeschäfts in Zukunft erheblich steigern könnte. Alphabet bleibt eine Grundinvestition.