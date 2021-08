Alles ändert sich, als Top-Bundesligisten jagen Meister Bayern

Der Druck liegt auf dem neuen Bayern-Boss Julian Nagelsmann, 34, der in seiner Debütsaison den zehnten Meistertitel in Folge des Titelverteidigers holen soll.

Sie haben Berichten zufolge 25 Millionen Euro (29 Millionen US-Dollar) an ihren Ligarivalen Leipzig gezahlt, um Nagelsmann zu verpflichten, dem bereits gesagt wurde, was ihn erwartet.

“Die Jagd hat begonnen”, warnte der neue Bayern-Geschäftsführer Oliver Kahn vor dem Auftaktspiel am Freitag, als Borussia Mönchengladbach die Bayern empfängt.

In diesem Sommer werden jedoch keine weiteren Neuverpflichtungen erwartet, da die Bayern aufgrund der Pandemie einen Umsatzausfall von 150 Millionen Euro prognostizieren.

Borussia Dortmund, dessen Star-Stürmer Erling Braut Haaland am vergangenen Wochenende in der DFB-Pokal-Hinrunde einen Hattrick erzielte, führt die Offensive an, um die Bayern zu stoppen.