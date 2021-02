Alexey Navalny: Kremlkritiker machen sich lächerlich und behaupten, er habe die Behörden im Koma nicht kontaktiert

Nawalny wurde vor zwei Wochen bei seiner Rückkehr aus Berlin nach Moskau wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen unter einer Bewährungsstrafe von 2014 verhaftet – ein Fall, den er als politisch motiviert abgetan hat. Die Gefängnisbehörden versuchen nun, seine Bewährungsstrafe durch 3,5 Jahre Gefängnis zu ersetzen.

Navalny, ein mehrjähriger Dorn im Auge Neben Präsident Wladimir Putin , hatte fünf Monate in Deutschland verbracht, um sich von einer Vergiftung in Novichok zu erholen, bevor er am 17. Januar nach Moskau zurückkehrte. Er beschuldigte den Angriff auf russische Sicherheitsdienste und Putin selbst, Vorwürfe, die der Kreml wiederholt bestritten hat.

Vor Gericht wollte Navalny wissen, wie er die Behörden besser über seinen Aufenthaltsort im Koma hätte informieren können.

“Können Sie mir erklären, wie ich mich für meine Bewährung qualifizieren sollte und wo ich bin?” sagte er aus seiner Glasvitrine auf dem Land.

Ein Vertreter des Gefängnisdienstes antwortete, er hätte Dokumente vorlegen müssen, um die schwerwiegenden Gründe zu erläutern, die ihn daran hinderten, zu Inspektionen zu erscheinen.

“Koma?” Nawalny revanchierte sich. “Warum sitzen Sie hier und sagen dem Gericht, dass Sie nicht wissen, wo ich bin? Ich bin ins Koma gefallen, dann war ich auf der Intensivstation, dann in der Rehabilitation. Ich habe meinen Anwalt kontaktiert, um Ihnen eine Mitteilung zu senden. Sie hatten die Adresse Was hätte ich sonst noch tun können, um Sie zu informieren? “, sagte er.

“Der Präsident unseres Landes hat live gesagt, dass er mich in Deutschland zur Behandlung gehen lässt, und das wussten Sie auch nicht?”

Die Anhörung am Dienstag wurde unter starker Sicherheitspräsenz eröffnet. Die Bereitschaftspolizei sicherte das Gerichtsgebäude und grenzte den allgemeinen Bereich mit Polizeifahrzeugen, Lastwagen und Lieferwagen ab. Die nahe gelegenen Straßen waren offen, aber für Fußgänger und Demonstranten mit Barrikaden geschlossen.

CNN-Reporter sahen, wie die Polizei vor Beginn der Anhörung Dutzende von Personen außerhalb des Gerichts festnahm.

Die russischen Behörden hatten wiederholt damit gedroht, Nawalny einzusperren, wenn er von Deutschland nach Russland zurückkehrte. Die Anwälte von Navalny sagten CNN zuvor, sie hätten wenig Hoffnung auf seine Freilassung und kritisierten die Kontrolle des Kremls über die Gerichte des Landes.

Zu ihrer Verteidigung argumentierten sie, dass der Gefängnisdienst den Aufenthaltsort von Navalyny gut kenne, da er Anfang Dezember von ihm benachrichtigt worden sei. Seine Anwälte legten auch einen Brief der Berliner Wohltätigkeitsklinik vor, aus dem hervorgeht, dass er sich bis zu seiner Rückkehr nach Russland in Rehabilitation befand.

Die Anhörung findet vor dem Hintergrund weit verbreiteter Proteste gegen die Regierung statt. Zehntausende Russen sind an zwei Wochenenden hintereinander im ganzen Land auf die Straße gegangen, um Navalny zu unterstützen und seine Freilassung zu fordern. Ein Gerichtsurteil zum Gefängnis von Navalny wird wahrscheinlich nur Demonstranten entflammen.

Am Sonntag sahen sich die Demonstranten der härtesten Gewaltdemonstration der russischen Sicherheitsdienste seit Jahren gegenüber. Laut der unabhängigen Überwachungsgruppe OVD-Info wurden in mindestens 85 Städten mehr als 5.000 Menschen festgenommen, ein Rekord seit 2011 für Proteste. Nawalny führte 2017/18 Massenproteste gegen Putins Regierung an.

Die meisten Hauptverbündeten von Navalny und ein Teil seiner Familie wurden in den letzten Wochen verhaftet oder unter Hausarrest gestellt, was die Befürchtungen einer wachsenden politischen Repression schürte. Seine Frau, Yulia navalnaya wurde seit ihrer Rückkehr nach Moskau mit ihrem Ehemann zweimal festgenommen. Sie wurde am Sonntag kurz nach ihrer Inhaftierung freigelassen.

“Yulia, sie zeigen dich im Fernsehen und reden weiter über dein drastisches Verhalten. So ein böses Mädchen, ich bin stolz auf dich”, sagte Navalny kurz vor Beginn ihres Vorspiels.

Die Verbündeten von Navalny haben bereits am kommenden Wochenende eine weitere Runde landesweiter Proteste gefordert.