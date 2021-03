Ägypten beeilt sich, um ein riesiges Schiff zu entfernen, das den Suezkanal blockiert

ISMAILIA, Ägypten (AP) – Schlepper und ein spezialisierter Saugbagger haben am Freitag daran gearbeitet, ein riesiges Containerschiff zu entfernen, das in den letzten drei Tagen seitwärts im ägyptischen Suezkanal steckte und eine kritische Wasserstraße für die weltweite Schifffahrt blockierte.

Die Ever Given, ein Schiff unter panamaischer Flagge, das Waren zwischen Asien und Europa transportiert, ist in dem engen Kanal, der Afrika und die Sinai-Halbinsel verbindet, auf Grund gelaufen. Es blieb in einem einspurigen Abschnitt des Kanals stecken, etwa sechs Kilometer nördlich des Südeingangs in der Nähe der Stadt Suez.

Das Schiff der japanischen Firma Shoei Kisen KK blockierte den Verkehr im Kanal und verursachte Kopfschmerzen für den Welthandel.

Etwa 10% des Welthandels verlaufen über den Kanal, was für den Transport von Öl besonders wichtig ist. Die Abschaltung könnte sich auch auf Öl- und Gaslieferungen aus dem Nahen Osten nach Europa auswirken.

Mindestens 150 Schiffe warteten auf die Freigabe für die Ever Given, darunter Schiffe in der Nähe von Port Said am Mittelmeer, Port Suez am Roten Meer und Schiffe, die bereits im ägyptischen Great Bitter Lake-Kanalsystem stecken, so Leth Agencies, die Dienstleistungen für den Kanal erbringen .

Weltweit machen sich viele auf die Auswirkungen der Versandpause auf Lieferketten gefasst, die auf präzisen Warenlieferungen beruhen. Der Verkehrsminister von Singapur, Ong Ye Kung, sagte, der Hafen des Landes sollte mit Störungen rechnen.

“In diesem Fall wird ein Teil des Inventars benötigt”, sagte er in einem Facebook-Beitrag.

Laut IHS Markit, einer Forschungsgruppe von Unternehmen, könnte der Rückstand an Schiffen die europäischen Häfen und die internationale Versorgung mit Containern belasten, die bereits durch die Coronavirus-Pandemie belastet sind. Er sagte, 49 Containerschiffe sollten innerhalb von sieben Tagen nach Dienstag, als die Ever Given untergebracht war, den Kanal überqueren.

Die Verzögerung könnte laut Marcus Baker, weltweiter Leiter für Schifffahrt und Fracht beim Versicherungsmakler Marsh, auch zu schweren Versicherungsansprüchen von Unternehmen führen. Ein Schiff wie das Ever Given deckt normalerweise zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar ab.

Das Schiff sei am Freitagmorgen gestrandet, fügte Leth Agencies hinzu. Wir wissen immer noch nicht, wann die Straße wieder öffnen würde.

Ein ägyptischer Beamter der Suezkanalbehörde rief den Arbeitskomplex an und sagte, diejenigen, die versuchten, das Schiff zu entfernen, wollten Komplikationen vermeiden, die die Schließung des Kanals verlängern könnten. Der Beamte sprach unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht befugt war, mit Reportern zu sprechen.

Der Bug von Ever Given berührte die Ostwand, während sein Heck an der Westwand zu liegen schien.

Ein Team von Boskalis, einer niederländischen Rettungsfirma, begann am Donnerstag mit der Kanalbehörde zu arbeiten. Die Rettungsbemühungen konzentrierten sich auf das Ausbaggern, um Sand und Schlamm von der Backbordseite des Buges des Schiffes zu entfernen.

Die Suezkanalbehörde, die die Wasserstraße betreibt, hat Schlepper und einen speziellen Saugbagger eingesetzt, mit denen stündlich 2.000 Kubikmeter Material bewegt werden können.

Die Suezkanalbehörde sagte am Donnerstagabend, sie müsse zwischen 15.000 und 20.000 Kubikmeter Sand entfernen, um eine Tiefe von 12 bis 16 Metern zu erreichen. Diese Tiefe wird es dem Schiff wahrscheinlich ermöglichen, wieder frei zu schweben, sagte er.

Es war nicht sofort klar, was die Blockade von Ever Given am Dienstag verursacht hatte. GAC, ein globales Transport- und Logistikunternehmen, sagte, das Schiff habe einen Stromausfall erlitten, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Evergreen Marine Corp., eine große taiwanesische Reederei, die das Schiff betreibt, sagte in einer Erklärung, dass die Ever Given von starken Winden besiegt wurde, als sie vom Roten Meer in den Kanal einfuhr, aber keiner ihrer Container gesunken war.

Die Suezkanalbehörde machte auch schlechtes Wetter für den Vorfall verantwortlich.

Unter Verwendung von Daten aus den Trackern des automatischen Identifikationssystems auf Seeschiffen teilte das Datenunternehmen Refinitiv dem AP eine Analyse mit, aus der hervorgeht, dass in den folgenden zwei Wochen mehr als 300 Schiffe auf dem Weg zur Wasserstraße waren.

Einige Schiffe können jetzt den Kurs ändern, um die Nutzung des Suezkanals zu vermeiden. Der Flüssigerdgasträger Pan Americas hat seinen Kurs im mittleren Atlantik geändert und zielt nun darauf ab, die Südspitze Afrikas zu umgehen, wie Satellitendaten von MarineTraffic.com am Freitag zeigten.

Die Ever Given war Anfang 2019 in einen Unfall in Norddeutschland verwickelt, als der Frachter eine kleine Fähre traf, die an der Elbe in der Hafenstadt Hamburg anlegte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Passagiere auf der Fähre und es gab keine Verletzungen, aber die Kollision verursachte ernsthafte Schäden am Boot.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung gegen den Kapitän und Piloten des Frachters eingeleitet, die verdächtigt wird, den Seeverkehr gefährdet zu haben, diese jedoch im März 2020 wegen fehlender Beweise eingestellt, sagte Sprecherin Liddy Oechtering am Freitag gegenüber der Kommission. Associated Press.

Die Piloten der ägyptischen Suezkanalbehörde steigen in Transitschiffe, um sie durch den engen Kanal zu führen, aber der Schiffskapitän behält laut Schifffahrtsexperten die ultimative Autorität über das Schiff.

Oechtering konnte auch nicht sagen, was die Untersuchung zur Ursache des Absturzes von 2019 festgestellt hatte, aber die damaligen Beamten deuteten an, dass starke Winde den langsam fahrenden Frachter auf die Fähre hätten treiben können.

Die Vereinigten Staaten haben angeboten, sich den Bemühungen zur Befreiung des Schiffes anzuschließen, eine Initiative der Suezkanalbehörde. Die Behörde sagte auch, sie habe andere Angebote erhalten, um den laufenden Betrieb zu unterstützen. Er gab nicht an, welche Art von Unterstützung angeboten wurde.

Assoziierte Presseschreiber David Rising in Berlin und Pan Pylas in London trugen dazu bei.