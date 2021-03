2022 FIFA Fussball-Weltmeisterschaft – Europäische Qualifikation – Österreich gegen Färöer Vorschau & Vorhersage

Wählen Sie die Sportarten aus, über die Sie hören möchten, und TSZ sendet die besten Vorschauen, Analysen und Vorhersagen direkt an Ihren Posteingang. Melde dich noch heute an!

FAKTEN

Wann findet Österreich gegen Färöer statt? Sonntag 28e März 2021 – 19:45 Uhr (Großbritannien)

Wo findet Österreich gegen Färöer statt? Ernst-Happel-Stadion, Wien

Wo kann ich Tickets für Österreich gegen Färöer bekommen?? Auf der offiziellen Website jeder Nationalmannschaft finden Sie die neuesten Ticketinformationen

Auf welchem ​​Fernsehsender läuft Österreich gegen Färöer? Sky Sports

Wo kann ich Österreich gegen Färöer streamen?? Sky Sports-Abonnenten können das Spiel live über Sky Go streamen

DIE VORHERSAGE

Österreich wurde bei seinem ersten Treffen in der Gruppe F von Schottland überholt und musste sich schließlich mit einem 2: 2-Unentschieden gegen Steve Clarkes Mannschaft zufrieden geben. Mit einem Abstand von zwei Punkten zwischen ihnen und dem Gruppenleiter Dänemark ist es wichtig, dass Österreich seinen ersten Sieg in der Qualifikation zur Europameisterschaft gegen die Färöer-Inseln erringt. Die Qualitätslücke zwischen diesen beiden Teams ist groß, obwohl sich die Besucher über das 1: 1-Unentschieden in Moldawien freuen können. Ein Auswärtsspiel gegen Österreich stellt jedoch eine viel schwierigere Herausforderung dar und wird wahrscheinlich nicht überwunden. Selbstzufriedenheit wird von der österreichischen Seite nach dem Unentschieden gegen Schottland überhaupt nicht erwartet, und in Wien wird ein komfortabler Heimsieg erwartet.