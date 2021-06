Für die meisten Menschen klingt das Wort Stecker nicht sonderlich aufregend. Das sind halt die Dinger, die in der Steckdose landen, damit ein Gerät funktioniert. Manchmal muckt einer von ihnen auf, weil er verloren und kaputt geht, doch am Ende des Tages sollen sie hauptsächlichen ihren Job erledigen.

Doch wer sorgt eigentlich dafür, dass Stecker auch wirklich gut funktionieren? Viel wichtiger noch: Wie viele Einsatzgebiete gibt es eigentlich für Steckverbindungen? Ein kleiner Einblick in die Welt der Stecker für Privathaushalte und Industrie bietet sich an. Experten in Sachen Industrietechnik – wie die Franz Binder GmbH & Co. KG Elektrische Bauelemente KG – liefern alle wichtigen Informationen dazu, was einen guten Stecker ausmacht.

Was sind Stecker und Steckverbindungen?

Stecker kommen in allen Formen, Farben und Funktionen daher. Ihre Aufgabe ist es, Strom fließen zu lassen. Steckverbinder stellen elektrisch leitende Kontakte her und werden somit zwischen zwei Geräten genutzt.

Man kennt haushaltsübliche Stecker aus der Küche, vom Laptop, von der elektrischen Zahnbürste, aber auch aus dem Auto, einer Klimaanlage oder – wenn man in einer entsprechenden Branche tätig ist – von Großgeräten in der Industrie. Fertigung, Verarbeitung, Entwicklung – überall braucht es professionelle Verbindungen für Geräte.

Stecker zu Hause

Wie bereits erwähnt, sind Stecker für die meisten Menschen etwas, was einfach funktionieren muss. Manchmal wird in einem Kabelsalat nach einem bestimmten Kabel gesucht, aber meist heißt es nur: Hier ist das Kabel, dort muss es rein, los geht es. Doch immer dann, wenn man das richtige Kabel nicht sofort findet, stellt man fest, wie viele verschiedene Steckerarten es doch gibt.

Stecker, auf die man im Haushalt stößt:

Haushaltsstecksysteme

Daten-Steckverbinder

AV-Steckverbinder

Haushaltsstecksysteme werden auch Einphasen-Haushaltsstecksysteme genannt und dabei wird einfach nur eine Verbindung zwischen dem Stromnetz des Hauses und einem Gerät hergestellt. Wann immer man etwas über ein USB-Kabel überträgt, handelt es sich um eine Daten-Steckverbindung. Bei den AV-Steckverbinder kennen die meisten Menschen wohl noch das gute alte Scart-Kabel.

Stecker in der Industrie

In der Industrie werden Steckverbindungen so großflächig gebraucht, dass es für nahezu jede Stecker-Art Fachhändler gibt, die sich auf bestimmte Anwendungsbereiche spezialisiert haben. Die Steckverbindungen, die hier zum Einsatz kommen, müssen teilweise völlig andere Spannungen und Belastungen aushalten als beispielsweise das HDMI-Kabel aus dem Arbeitszimmer.

Wo und wie kommen Stecker in der Industrie zum Einsatz:

Medizintechnik

Datenübertragung

Spannungs- und Leistungsversorgung

Magnetventil-Steckverbinder

Miniatur-Steckverbinder

Das Messgerät zur Bodenvermessung ist genauso auf Steckverbindungen angewiesen wie der IT-Spezialist oder ein Kleidungsproduzent. Hersteller für Steckverbindungen sind somit sehr gefragt und müssen höchsten Qualitätsstandards genügen, damit ihre Arbeit später einwandfrei funktioniert – die beste Steckverbindung ist die, über die man nicht zweimal nachdenken muss, weil sie einfach funktioniert.

Fachhändler für Steckverbindungen

Was macht einen guten Hersteller aus, der Stecker für die Industrie liefert? Nun, zunächst einmal muss das Unternehmen jahrelange Erfahrung vorweisen können. In den seltensten Fällen handelt es sich um besonders einfache Steckverbindungen, wenn man die Dienste eines solchen Fachherstellers oder -händlers in Anspruch nimmt. Das bedeutet, man muss als erstes gemeinsam besprechen, welche Ansprüche an die Steckverbindungen gestellt werden.

Das gelingt am ehesten, wenn die Mitarbeiter des Unternehmens sich schon jahrelang mit der Konzeption und Herstellung individueller Steckverbindungen befassen. Automatisierung spielt in diesem Fall eine immer größere Rolle. Die Zuverlässigkeit der Steckverbindungen, aber auch des Unternehmens, sind enorm wichtig. Denn in der Industrie kann der Ausfall eines Steckers möglicherweise einen ganzen Produktionsprozess lahmlegen. Einen vertrauensvollen und erfahrenen Ansprechpartner zu haben, ist in diesen Moment Gold wert.