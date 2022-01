10 WWE-Prognosen für 2022

Durch Ryan Satin

WWE FOX Sportanalyst

Ein neues Jahr steht vor der Tür, also lasst uns damit beginnen, vorherzusagen, was passieren könnte in WWE in den nächsten zwölf Monaten.

Denken Sie daran, dass diese zehn Vorhersagen nur Vermutungen sind, die auf meinen Gedanken beim Ansehen der Shows basieren. Dies sind nicht die Meinungen von FOX Sports als Ganzes.

Übersetzung: Schauen Sie nicht zu tief hinein; Es ist nur zum Spass!

Der Stein wird zurückkehren

Seit angekündigt wurde, dass eine bevorstehende WrestleMania in Los Angeles im brandneuen SoFi-Stadion stattfinden wird, ist es unvermeidlich geworden, dass der Stein wäre das Hauptereignis der Show gegen seinen Cousin, Römer regiert.

Es macht durchaus Sinn, dass in einem Stadion in der Nähe von Hollywood ein Spiel zwischen dem besten WWE-Star und der größten Kassenattraktion aller Unterhaltungsprogramme stattfindet.

Leider hat eine globale Pandemie dieses Ereignis um ein Jahr verschoben, was den Hype um den Rock / Roman etwas verlangsamte – aber mein Bauch sagt mir, dass die Dinge im Laufe des Jahres anziehen und dass „The People’s Champ“ am Ende seine triumphale Rückkehr feiert von 2022, um ein erfolgreiches Spiel aufzubauen.

RK-Bro wird implodieren

Randy Orton und sieben waren meiner Meinung nach das Unterhaltsamste bei Raw seit ihrer Zusammenarbeit, aber ihre Handlung bereitete anscheinend auch die Bühne für ein noch größeres zweites Kapitel.

Ich glaube, dies alles führt zum nächsten Royal Rumble, bei dem RK-Bro unter den letzten vier Anwärtern im Herrenmatch sein wird und Riddle versehentlich dazu führen wird, dass Orton eliminiert wird, bevor er das Match selbst gewinnt.

Anstatt den großen Sieg seines Partners bei Raw in der folgenden Nacht zu feiern, wird Orton dann Riddle wie erwartet einschalten, Big E um den WWE-Championship-Titel bei einem Pre-WrestleMania-Event besiegen und den Titel weiterhin gegen seinen ehemaligen Partner verteidigen RK-Bro auf „The Biggest Stage Of All“.

Chad Gable gewinnt Gold

Ehemaliger Olympiateilnehmer Tschadgiebel hat in letzter Zeit einen neuen Schub bekommen, und jedes Mal, wenn der 35-Jährige im Fernsehen ist, nutzt er die Chance.

Daher habe ich für mich den Eindruck, dass 2022 sein Meilensteinjahr werden könnte.

Der Typ strotzt nur so vor Talent, und ein guter Lauf bei der US-Meisterschaft könnte das sein, was er braucht, um wieder etwas Schwung auf seiner Seite zu gewinnen. Seine aktuelle Zusammenarbeit mit Otis ist auch bei den Fans vorbei, und sie scheinen auch die Unterstützung von Leuten hinter den Kulissen zu haben, also ist es Zeit zuzuschlagen, während das Eisen heiß ist.

X-Pac wird überraschend beim Royal Rumble auftreten

WWE Hall of Fame Sean ‚X-Pac‘ Waltman gab kürzlich bekannt, dass er in den Ring zurückkehren darf.

Gibt es einen besseren Ort für ihn, um für Furore zu sorgen und wieder vom WWE-Universum gesehen zu werden, als der bevorstehende Royal Rumble?!? Zumal er seit fast 20 Jahren nicht mehr in einem WWE-Ring gerungen hat und sich derzeit in der besten Form seines Lebens befindet.

Stellen Sie sich vor, wie cool es wäre, ihn mit Superstars wie Ricochet, Sami Zayn, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura und AJ Styles im Rumble zu mischen und sich für eine Weile mit seinem ehemaligen Tag-Partner Kane zu vereinen.

Rick Boogs, um Singles zu stärken

Es gibt nur etwas über Rick Boogs es ist elektrisierend zuzusehen.

Der Typ strahlt jedes Mal, wenn er auf der Leinwand ist, Charisma aus jeder Pore aus und das Publikum stellt sich zunehmend hinter seine Nummer, auch ohne viele Spiele im Bauch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Push im Einzel führt.

Ob dies zusammen mit Shinsuke passiert oder nicht, bleibt abzuwarten, aber ihre Paarung war für beide Künstler von Vorteil, und ich glaube nicht, dass das ganze Jahr vergehen wird, ohne dass Boogs für sich selbst sorgt.

Bianca Belair wird ihren weiblichen Titel zurückgewinnen

„ÖSTLICHE WWE„hatte ein außergewöhnliches Jahr 2021 voller prägender Momente für ihre Karriere, aber ihre Regierungszeit wurde durch die Rückkehr von Becky Lynch unterbrochen. Seitdem hat sie Mühe, ihren Schwung wiederzugewinnen.

Müsste ich allerdings raten, würde ich ihr noch vor Mitte des Jahres neuen Schwung und ein mögliches Titelmatch gegen „Big Time Becks“ geben, in dem sie den aktuellen Champion entthronen würde.

Dann kann Becky hoffentlich wieder ein Gesicht als „The Man“ werden und möglicherweise ein großes WrestleMania-Match für 2023 ausrichten.

Little Miss Bliss wird wiederkommen

Das Szenario, das sich verändert hat Alexa-Glück vom Kaffeetrinken des fröhlichen Fernsehmoderators bis zum besessenen Monster und Feuerwerfer war einer der polarisierendsten Blickwinkel der gesamten Pandemie.

Da Bray Wyatt nicht mehr in der Firma ist, um ihn voranzubringen, habe ich das Gefühl, dass Alexa dieses Jahr irgendwann als sie selbst zum Fernsehen zurückkehren wird und wir alle so tun, als würde es keine Veränderung geben (was das Beste ist).

Es gibt wirklich keine Möglichkeit, diese Geschichte zufriedenstellend abzubezahlen, daher wäre es ratsam, Alexa einfach wie sie selbst aufblühen zu lassen und weiterzumachen. Sie ist extrem talentiert und ihre Fähigkeiten wären für andere Fähigkeiten nützlicher.

WALTER wird in die Hauptliste aufgenommen

Wann VALTER Der in Österreich geborene Wrestler ist zum ersten Mal bei NXT UK und hat deutlich gemacht, dass er nicht vorhat, in die USA zu wechseln, um auf der Hauptliste zu stehen.

Die Zeiten haben sich jedoch geändert und es sieht so aus, als ob 2022 das Jahr sein wird, in dem WALTER und Imperium endlich auf Raw oder SmackDown erscheinen.

Der 34-jährige Superstar war in den letzten Monaten in der besten Form seines Lebens und kehrte kürzlich für ein bevorstehendes Spiel auf NXT 2.0 in die Vereinigten Staaten zurück, wo seine Gruppe Imperium in New Year’s Evil gegen Riddle und MSK antreten wird .

Angesichts der Tatsache, dass SmackDown nach dem Verlust einiger der gedrafteten Superstars der Marke im Oktober eine Aufstockung braucht, sagt mir mein Bauchgefühl, dass das Imperium hochgezogen wird, sobald das Team seine NXT-Tag-Titel verliert.

Adam Pearce tritt im Einzelmatch an

Er wurde dieses Jahr einmal gehänselt, aber die letzten Fersen-Vibes Pearce Ich hatte das Gefühl, dass er im Jahr 2022 mindestens ein echtes Einzelmatch ringen wird.

Er hat auch sein Interesse bekundet, ein weiteres Match in den sozialen Medien zu bestreiten, daher ist dies nicht ganz ausgeschlossen.

Persönlich würde ich gerne sehen, wie die WWE-Offizielle auf dem Bildschirm in eine Fehde mit einem aufstrebenden Star gerät und sie besiegen hilft, indem sie sie in einem Pay-per-View-Match gegen sie bringt. Mit der richtigen Story und dem richtigen Spiel könnte es Spaß machen.

Edge wird das Geld im Bankvertrag gewinnen

Die Tatsache, dass Kante hat seit seiner Rückkehr von einer Verletzung vor fast zwei Jahren keinen Weltmeistertitel gewonnen, obwohl er zu dieser Zeit in hochkarätige Fehden verwickelt war, ist wild.

Ich habe jedoch das Gefühl, dass sich dieses Jahr ändern wird, wenn der „Ultimate Opportunist“ in ihm mit hinterhältigen Taktiken ein echtes Comeback feiert, um endlich wieder Weltmeister zu werden.

Ja, wir haben in den letzten Jahren Schattierungen von Edge Heels gesehen, aber der Weg, um es wirklich zu festigen, wäre, dorthin zurückzukehren, wo alles begann – den Money in the Bank-Vertrag der Männer zu gewinnen und dann nach dem Cashback den Heel zu drehen. mit Erfolg auf einem beliebten Gesicht nach einem zermürbenden Kampf.

Dies ist der Edge, auf den wir alle gewartet haben.

Ryan Satin ist WWE-Analyst für FOX Sports. Satin war zuvor bei FS1s „WWE Backstage“ aufgetreten und gründete Pro Wrestling Sheet, wo er als Redakteur unzählige Geschichten veröffentlicht hat.