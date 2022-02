Detroits bahnbrechende Hardrock-Band MC5 erneut für Rock HOF nominiert

Wayne Kramer, Mitbegründer und Gitarrist von MC5, scherzt jetzt, die Band sei die „Susan Lucci“ der Rock’n’Roll-Gruppen. Am Mittwochmorgen kam die Nachricht, dass Detroits bahnbrechende Hardrock-Band MC5 erneut auf dem Stimmzettel für die Rock and Roll Hall of Fame stand. Es geht nicht wirklich um Bestätigung, da VH-1 die MC5 als eine der einflussreichsten Hardrock-Bands aller Zeiten beschreibt. Ziel-Ass Kramer gegenüber Billboard„Ich würde mich freuen, wenn es passiert … Ich denke, (Einführung) wäre ein süßes Zeichen der Wertschätzung.“

MC5 wurde vor fast 60 Jahren gegründet, im Jahr 1963. Fünf Jungs aus Detroit, die rockten. Sie haben nur drei Alben gemacht und sich vor fünfzig Jahren getrennt. Aber wie der einflussreiche Billboard-Autor Gary Graff betont, waren sie die Vorläufer und der Einfluss für die Hall-Kandidaten The Stooges, The Ramones, Judas Priest, New York Dolls und die anderen 2022-Nominierten Rage Against the Machine. Andere bezeichnen MC5 als „Proto-Punk“.

Die ursprünglichen fünf aus Lincoln Park, einem Vorort von Detroit, waren Rob Tyner am Gesang, die Gitarristen Wayne Kramer und Fred „Sonic“ Smith, der Bassist Michael Davis und der Schlagzeuger Dennis Thompson. Tyner und Smith starben beide jung im Alter von 46 Jahren, Davis starb vor zehn Jahren im Alter von 68 Jahren. Kramer tourt jetzt mit einem All-Star-Team, das sich selbst als MC50 bezeichnet.

(Wayne Kramer über YouTube)

Leistung zum 10-jährigen Jubiläum zur Unterstützung der Straßenwiederherstellung – New York Wayne Kramer von MC5 (Getty Images)

Angesichts der Acts, die die Rock Hall besonders in den letzten Jahren begrüßt hat, scheint es, als wäre der MC5 ein Volltreffer. Sie waren eine der ersten, die taten, was sie taten, und andere folgten.

