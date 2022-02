Zwei Eingeschlossene und Dutzende gerettet, nachdem Flammen die Fähre zwischen Griechenland und Italien verschlungen hatten

Fährüberfahrt von Igoumenitsa zum italienischen Hafen Brindisi

Im Laderaum scheint ein Feuer ausgebrochen zu sein – Flottensprecher

Die meisten Passagiere aus Bulgarien, Rumänien und der Türkei

Keine unmittelbaren Berichte über schwere Verletzungen oder Todesfälle

ATHEN/ROM, 18. Februar – Zwei Menschen sitzen auf einer Fähre fest, die am frühen Freitag auf der Fahrt von Griechenland nach Italien in Brand geraten war, sagte die Küstenwache, nachdem Dutzende andere Passagiere und Besatzungsmitglieder gerettet worden waren.

Insgesamt 239 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder befanden sich an Bord der unter italienischer Flagge fahrenden Euroferry Olympia, als das Feuer ausbrach und Rettungsschiffe die meisten von ihnen zur Insel Korfu gebracht hatten, wo Krankenwagen auf sie warteten, fügte die griechische Küstenwache hinzu.

„Wir wurden gegen 4:20 Uhr geweckt. Innerhalb einer Stunde hatten wir das Schiff verlassen … Wir wurden von der Besatzung gerettet, die schnell handelte“, sagte ein griechischer Passagier Skai TV telefonisch.

Die Brandursache wird noch untersucht, teilten die griechischen Behörden mit. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Todesfälle oder schwere Verletzungen. Eine Person mit Atemproblemen wurde ins Krankenhaus gebracht, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit.

Passagiere kauerten sich in gelbe Decken auf einem italienischen Rettungsschiff, als riesige Rauchschwaden aus der Fähre strömten, wie das Video zeigte. Die Worte „May Day“ dröhnten wiederholt aus den Lautsprechern der Fähre, in anderem Filmmaterial, das auf die griechische Nachrichtenseite Proto Thema hochgeladen wurde.

Ein Hubschrauber warte darauf, zwei noch in der Schiffsgarage gestrandete Passagiere zu transportieren, teilte die Küstenwache mit.

Griechische Medien berichteten, dass mindestens 10 Menschen vermisst werden. Die Behörden konnten die Informationen nicht bestätigen, da die Operation noch andauerte.

Ein Passagier der Euroferry Olympia unter italienischer Flagge steigt von einem Schiff der griechischen Küstenwache im Hafen von Korfu aus, nachdem er von dem Schiff gerettet wurde, das am 18. Februar 2022 vor der Insel Korfu, Griechenland, Feuer fing. Stamatis Katapodis /Eurokinissi über REUTERS Weiterlesen

Die 183 Meter lange Fähre legte in Igoumenitsa, dem größten Hafen Westgriechenlands, ab und steuerte den etwa neun Stunden entfernten italienischen Hafen Brindisi an. Es beförderte 153 Fahrzeuge, darunter viele Lastwagen, sagte Grimaldi Lines, der Eigentümer des Schiffes.

Das Feuer brach aus, als sich das Schiff in der Nähe von Korfu im Ionischen Meer befand. Stunden nach dem Alarm stand das Schiff immer noch in Flammen und trieb in albanischen Gewässern, sagte Grimaldi Lines.

Die Fähre hat laut Website des Unternehmens eine Kapazität von bis zu 560 Passagieren.

Der Sprecher von Grimaldi Lines, Paul Kyprianou, sagte gegenüber Reuters, es gebe Hinweise darauf, dass das Feuer in einem seiner Frachträume ausgebrochen sei. Das Unternehmen tue alles, um Passagiere – die meisten von ihnen aus Bulgarien, Rumänien und der Türkei – nach Hause zu bringen, fügte er hinzu.

An der Rettungsaktion waren mindestens vier Schiffe der griechischen Küstenwache, vier Flugzeuge und das Patrouillenboot Monte Sperone der italienischen Finanzpolizei beteiligt.

„Die Flammen waren unglaublich hoch, wir waren wenige Kilometer von der Fähre entfernt, als es passierte“, sagte Oberst Felice Lodovico Simone Cicchetti von der italienischen Finanzpolizei, der an dem Einsatz beteiligt war.

„Das Feuer war so groß und so schnell, dass es innerhalb von fünf Minuten für die an Bord befindlichen Personen unkontrollierbar wurde.“

Im Jahr 2014 wurden 10 Menschen getötet, als die Autofähre Norman Atlantic mit 466 Passagieren und Besatzung Feuer fing, als sie von Griechenland nach Italien fuhr.

Zusätzliche Berichterstattung von Karolina Tagaris, Renee Maltezou und Lefteris Papadimas in Athen, Giulia Segreti und Giselda Vagnoni in Rom; Redaktion von Sam Holmes, Lincoln Feast, Alex Richardson, Alison Williams und Andrew Heavens

