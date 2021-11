Zverev besiegt Tiafoe in Wien zum fünften Sieg im Jahr 2021

WIEN – Alexander Zverev hat bei den Erste Bank Open seinen fünften ATP-Titel der Saison und seinen 18. Gesamtsieg gewonnen.

Der Deutsche, Tabellenvierter, verbesserte sich im Saisonfinale auf 5:0 und wurde damit der zweite Spieler nach dem Norweger Casper Ruud mit fünf Turniersiegen im Jahr 2021.

Zverev ist 25: 2 seit der Niederlage gegen Felix Auger-Aliassime in der vierten Runde in Wimbledon, einer Serie, die Titel bei den Olympischen Spielen in Tokio und den Cincinnati Masters beinhaltete.

„Es war bisher eine unglaubliche Saison. Ich habe das größte Event der Welt gewonnen – die Olympischen Spiele – und ich habe zwei ATP-500-Events und zwei Masters gewonnen“, sagte Zverev.

Er schaffte es nicht, ein frühes Break zum 3: 1 zu halten, da Tiafoe auf Platz 49 sofort zurückfiel, aber Zverev schlug den Amerikaner auf Platz 49 erneut mit 6: 5, als Tiafoe eine Vorhand traf.

Tiafoe hielt im zweiten Satz vier Breakpoints aus, bevor er seine einzige Chance bei Zverevs Aufschlag beim 4: 4 verpasste.

Tiafoe verlor sein nächstes Aufschlagspiel ohne einen Punkt zu erzielen, als Zverev den Sieg mit einer Rückhand-Rückkehr schloss.

“Frances ist ein sehr gefährlicher Gegner, besonders wenn er Spaß auf dem Platz hat”, sagte Zverev. „Wenn er weitermacht, könnte er in der nächsten Saison unter den Top 10 sein. Das Tennis, das er diese Woche zeigte, war wirklich Weltklasse.

Tiafoe beeindruckte beim österreichischen Indoor-Event mit zwei Siegen von hinten. Er besiegte den gesetzten Stefanos Tsitsipas, nachdem er im letzten Satz mit 3: 0 gekämpft hatte, und beendete eine Siegesserie von 11 Spielen von Jannik Sinner, als er sich von einem Satz und 5: 2 gegen Italien erholte.

Es war Tiafoes erstes Turnier mit mehr als einem Sieg gegen einen Top-20-Gegner.

„Es ist die beste Woche meiner Karriere. Es ist wirklich bewegend für mich “, sagte Tiafoe. “Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was 2022 passieren wird, ich hoffe auf Gutes.”

Zverev verbesserte sich in Karriere-Begegnungen gegen Tiafoe, der den Deutschen nur beim Cincinnati Masters 2017 besiegte, auf 6:1.