Zufällig: Sakurai schätzt es nicht, in einigen Memes vorgestellt zu werden

Der erste Teil der Harada’s Bar-Episode mit der Hauptrolle Smash Bros. Regisseur Masahiro Sakurai wurde hochgeladen. Der Fokus lag auf Sakurai als Person und nicht auf ihrem Job.

In einem Teil seines Gesprächs mit Katsuhiro Harada (auch bekannt als der Regisseur von Tekken) berührte Sakurai die Internet-Memes mit ihm und wie er nicht immer ein Fan von . ist manche von ihnen. Er ist auch fertig mit Leuten, die sein “Icon” in den sozialen Medien verwenden, um Witze zu machen. Hier ist genau, was er zu sagen hatte:

„Ich habe das Gefühl… ich möchte, dass sie aufhören, mein Gesicht oder meine Ikone zu benutzen, um zu sagen, was sie sagen wollen. Auch wenn es ein Witz ist. Du solltest die Macht anderer nicht für deine eigenen Prinzipien nutzen.“

Ein Beispiel, das Harada gezeigt hat (wie unten zu sehen ist), war ein Meme mit Sakurais Gesicht mit dem Text “Frag mich nie wieder etwas” – wobei Sakurai klarstellte, dass er dies noch nie zuvor gesagt hatte.

Harada beschrieb auch, dass Sakurai-Fans oft die Angewohnheit haben, sich an jede Information über Sakurai zu klammern und sie nicht loszulassen. Sakurai hatte darauf eine einfache Antwort:

“Lassen Sie mich allein.” [laughs]

Sakurai ist zwar kein Fan dieser Art von Verhalten, aber er versteht auch, dass es nicht wirklich helfen kann, wenn er im öffentlichen Raum auftaucht:

„Es geht um die Rolle jedes Einzelnen. Manche Leute müssen in den Medien erscheinen, weil das ihre Rolle ist. Und wenn doch, ist es wichtig, sein Bestes zu geben. Ich bin auch so.“

Sie können die erste Episode von Haradas Gespräch mit Sakurai auf seinem . sehen Youtube Kanal.