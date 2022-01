Ys IX: Monstrum Nox Lokales Koop-Update für PC ist jetzt verfügbar

NIS Amerika beim veröffentlicht ein großes Update für die Computer (Rauchen) Version von Ys IX: Monstrum Nox, das einen Einheimischen vorstellt kooperatives SpielSpielmodus.

„Zwei Spieler können sich zusammenschließen, um nicht nur gegen Monster zu kämpfen und Dungeons zu erkunden (wie in Ys VIII: Lacrimosa von Dana), sondern erkunden Sie auch die Stadt Balduq“, sagte NIS America in der Ankündigung.

Das Update fügt auch Unterstützung für schmalere Seitenverhältnisse als 16:9 hinzu, wie z. B. den 16:10-Bildschirm von Steam Deck, und eine Reihe kleinerer Fehlerbehebungen.

Hier sind einige zusätzliche Details über NIS America:

Lokales kooperatives Spiel

Die lokale Koop-Funktion ermöglicht es zwei Spielern zu spielen Ys IX: Monstrum Nox zusammen, an jedem Punkt in der Geschichte, an dem mehr als ein Charakter verfügbar ist.

Beachten Sie, dass es im Spiel eine Koop-Einstellung gibt, die Sie aktivieren müssen, damit Koop verfügbar ist. Sobald diese Einstellung aktiviert ist, kann der kooperative Spieler das Spiel mit der Schaltfläche „Start“ (oder gleichwertig) auf jedem nicht primären Controller betreten und verlassen, während die Schaltfläche „Auswählen“ auf dem sekundären Controller die ID des Spielers umschaltet. Die LEDs („P1“ und „P2“) gehen an und aus.

gegensätzlich zu Ys VIII: Lacrimosa von Dana, wo der Koop-Modus hauptsächlich auf den Kampf beschränkt war, ist der zweite Spieler in Bezug auf die Fähigkeiten dem Hauptspieler weitgehend gleichwertig Ys IX: Monstrum Nox, einschließlich Bewegungs- und Kampffähigkeiten, das Verwenden von Monstrum-Geschenken, das Finden und Auslösen von Orientierungspunkten, Feinden und Ereignissen, das Öffnen von Truhen, das Sammeln von Sammlerstücken und das Einleiten eines Dialogs. Nur die Interaktion mit Menüs und der Karte ist auf den ersten Spieler beschränkt.

Eine weitere deutliche Verbesserung gegenüber der Genossenschaftsfunktion in Ys VIII: Lacrimosa von Dana ist, dass der Charakterwechsel für jeden Spieler individuell implementiert wird: D.h. wenn es drei Charaktere in der aktuellen Party gibt, können Spieler eins und zwei unabhängig voneinander auf den aktuell unbenutzten Charakter wechseln, ohne dass sich s gegenseitig beeinflussen.

Angesichts des experimentellen Charakters dieser Funktion gibt es natürlich einige Einschränkungen und Beschränkungen zu beachten:

Sie benötigen zwei Controller, um kooperativ zu spielen (oder jeweils einen Controller, um Steam Remote zusammen zu spielen), und es ist nicht möglich, die Steuerung für den zweiten Spieler zu verknüpfen.

Es gibt eine geteilte Kamerasteuerung, und während der kooperative Kameracode sein Bestes tut, um beide Spieler auf dem Bildschirm zu halten, ist es etwas gewöhnungsbedürftig und erfordert eine andere Herangehensweise an die Kamerasteuerung als der Einzelspielermodus.

Der kooperative Modus ist experimentell und in bestimmten Situationen Sequenzen von Aktions könnte zu einem Softlock führen (z. B. das Auslösen eines Geräts, das Türen mit dem von Spieler 2 kontrollierten Charakter schließt, und dann die Trennung dieses Spielers). Bitte beachten Sie dies.

Wir haben 100 % des Koop-Spiels auf der Schwierigkeitsstufe „Albtraum“ während des Testens abgeschlossen, und ich persönlich finde, dass es eine unglaublich unterhaltsame Art ist, es zu erleben. Ys IX: Monstrum Nox.

Unterstützung für das Seitenverhältnis 16:10

Frühere Versionen von Ys IX: Monstrum Nox verwendete Letterboxing für alle Auflösungsseitenverhältnisse unter 16: 9. In dieser Version werden alle 3D-Szenen in voller Auflösung für Seitenverhältnisse wie 16:10 (sogar bis hinunter zu 4:3) gerendert. 2D-Elemente wie Menü- oder Kartenbildschirme werden weiterhin in Letterbox dargestellt, da der Aufwand, alle diese so umzugestalten, dass sie vom Seitenverhältnis unabhängig sind, wie bei Ultrawide unerschwinglich teuer ist .