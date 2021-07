Yapily sammelt 51 Millionen US-Dollar für seine Open-Banking-API mit Fokus auf Infrastruktur – TechCrunch

Startup-FinTech Feste hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 51 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Saphir Unternehmen. Das Unternehmen arbeitete an einer einzigen, einheitlichen Open-Banking-API für mehrere europäische Märkte. Entwickler können diese Programmierschnittstelle nutzen, um direkt aus ihren eigenen Produkten mit Bankkonten von Drittanbietern zu interagieren.

„Der Hauptunterschied zwischen uns und den meisten Weltraumakteuren ist unser Fokus auf die Infrastruktur“, sagte mir Gründer und CEO Stefano Vaccino. Im Gegensatz zu Tink oder TrueLayer arbeitet Yapily im Hintergrund. Sie sehen nirgendwo ein Yapily-Logo und das Unternehmen bietet keine Front-End-Schnittstelle.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass sich Yapily ausschließlich auf API-Integrationen konzentriert. Aufgrund der jüngsten regulatorischen Änderungen in Europa (PSD2) müssen Banken jetzt offizielle APIs anbieten, um sie in Dienste von Drittanbietern zu integrieren. Während einige immer noch keine API anbieten, halten sich viele jetzt an die Regeln.

Durch die Konzentration auf offizielle APIs kann Yapily ein schnelleres und zuverlässigeres Erlebnis bieten. Andere Startups, die an einheitlichen Open-Banking-APIs arbeiten, setzen auf eine Mischung aus offiziellen APIs, Screenshot-APIs und privaten APIs. Screen Scraping kann besonders langsam sein und private APIs funktionieren manchmal über Nacht nicht mehr.

Hinsichtlich der Abdeckung unterstützt Yapily mehr als 1.500 Banken in acht Ländern. „Wir haben eine Abdeckung von 90-99% in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Irland, Österreich, Italien und den Niederlanden“, sagte Vaccino. Die vollständige Liste der Banken finden Sie auf diese Seite. Laut Vaccino hat nur Tink in Europa einen ähnlichen Abdeckungsgrad.

Sie können die API von Yapily für verschiedene Zwecke verwenden. Mit der API können Sie beispielsweise den Kontostand eines Bankkontos überprüfen, den Namen des Kontoinhabers überprüfen und die Transaktionen der letzten zwei Jahre abrufen.

Das Startup hat aber auch festgestellt, dass immer mehr Kunden auf Open Banking setzen, um Zahlungen vom Bankkonto zu tätigen. Im Vergleich zu Kartenzahlungen sind Zahlungen von Konto zu Konto günstiger. Karten laufen auch ab, was zu einer Abmelderate führt. Die API von Yapily kann für Einzelzahlungen, internationale Zahlungen, Massenzahlungen und wiederkehrende Zahlungen verwendet werden.

Mit dem heutigen Runden Tisch plant das Unternehmen, seine kommerzielle Präsenz in ganz Europa auszubauen. Neben Großbritannien, Deutschland und Italien wird Yapily neue Teammitglieder einstellen, die sich auf Frankreich und Spanien konzentrieren.

Das Startup wird auch Integrationen mit Banken in neuen Märkten in Nordeuropa und den baltischen Staaten sowie außerhalb Europas aufbauen. „Anfang nächsten Jahres werden wir uns Lateinamerika und insbesondere Brasilien ansehen“, sagte Vaccino. Brasilianische Banken haben bereits viele Open-Banking-APIs.

Derzeit hat Yapily rund 100 Kunden wie American Express, QuickBooks, Bux, Vivid Money, Volt und Moneyfarm. Durch die Konzentration auf die Infrastrukturebene nutzen andere Fintech-Startups Yapily, um Anwendungen auf der API des Startups zu erstellen. Es ist eine interessante Marketingstrategie und sie scheint gut zu funktionieren.