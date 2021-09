Worüber spricht Prey auf Netflix?

Ein weiterer Action-Thriller soll am Freitag, den 10. September 2021, auf Netflix erscheinen, und wir sind bereit, erhöhte Spannung, Vorfreude und Angst zu erleben. Aber leider, Beute hat Konkurrenz mit Actionthriller Kate am selben Tag freigelassen.

Wir glauben jedoch, dass beide Netflix-Filme eine hohe Zuschauerzahl bringen und es in die Top-10-Liste von Netflix schaffen werden. Die einzige andere ernsthafte Konkurrenz, die der Thriller haben wird, ist Luzifer.

10. September Luzifer Staffel 6 droppt auch auf der Streaming-Plattform. Aber selbst mit einem originalen Netflix-Hit, der am selben Tag veröffentlicht wurde, glauben wir immer noch daran Beute wird wegen seiner Handlung gut abschneiden.

Beute ist ein deutscher Actionthriller von Thomas Sieben. Die Besetzung besteht hauptsächlich aus deutschen Schauspielern wie David Kross, Hanno Koffler, Maria Ehrich, Yung Ngo, Livia Matthes, Nellie Thalbach und Klaus Steinbacher. Mit dabei ist auch ein österreichischer Schauspieler, der Robert Finster heißt.

Kommen wir nun zu was Beute weil wir wissen, dass Sie neugierig sind.

Netflix zur Verfügung gestellt offizielle Zusammenfassung zum Beute. Sie können es unten lesen.

An seinem Junggesellenabschiedswochenende unternehmen Roman, sein Bruder Albert und ihre Freunde eine Naturwanderung. Wenn die Gruppe in der Nähe Schüsse hört, schreiben sie sie Jägern im Wald zu. Sie finden sich jedoch bald in einem verzweifelten Versuch wieder, zu überleben, als sie feststellen, dass sie einem mysteriösen Schützen zum Opfer gefallen sind.