Woche in den Spielen: Monster Hunter Stories 2

Eine neue Monsterjäger das Spiel wurde diese Woche für Switch und PC veröffentlicht. Was Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist diese Woche raus!

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Worte schon einmal geschrieben habe, aber es ist (wieder) aus. Ich möchte eintreten Monsterjäger, sieht cool und lustig aus. Die Leute scheinen es sehr zu mögen und ich kenne Leute, die Spaß daran haben, es zu spielen. Aber ich habe jetzt dreimal versucht, a zu spielen Monsterjäger Spiel und ich pralle so schnell von ihnen ab, dass ich ein Schleudertrauma bekomme. Also bleibe ich weiterhin am Spielfeldrand sitzen, beobachte, mache mir Notizen und versuche, alles herauszufinden. MoHun Sache.

empört Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Diese Woche kommen noch andere Sachen raus. Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an:

Montag, 5. Juli

Rubix-Rolle | Schalter

Mein kleiner Fruchtsaftstand | Schalter

Dienstag, 6. Juli

Ys IX: Monstrum Nox | Schalter, PC

Eine Seuchengeschichte: Unschuld | PS5, Xbox Series X / S, Schalter

Das 2425 Silbergehäuse | Schalter

Die Schwestern – Fest des Jahres | Schalter

Mittwoch, 7. Juli

Offline | Schalter

Walden, ein Spiel | Xbox One

Blitzbrecher | Schalter

stürze nach den Murmeln | Schalter

Ruvato: Ursprünglicher Komplex | Schalter

Donnerstag, 8. Juli

Absturzlaufwerk 3 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android

Ernte von Monstern | PS4, Xbox One, Switch

Herz des Waldes | Schalter

Bumerang X | Schalter, PC

Holzfäller | Schalter

Indigo 7 Suche nach Liebe | Schalter

CHRONIK ARIA | Schalter

Ma Maïte | Schalter

Unendlich Golf 2 | Schalter

Masagoro | Schalter

Denkmäler | Schalter

Schönheitserholung | Schalter

Freitag, 9. Juli

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Schalter, PC

Stell dir die Erde vor | Xbox Series X/S, Xbox One

Blaues Licht | Xbox One

Tiere der Insel Maravilla | Xbox One

Polizeigeschichten | Xbox One

Schwerter der Legenden online | Computer

Bai Qu: Hunderte von Melodien | Schalter

Parkplatz im Einkaufszentrum | Schalter

Ausgefallene Karten | Schalter

Verbinde die Steine ​​| Schalter

Schwarze Skylands | Computer

Samstag 10. Juli

