Wird sie auch ein Model sein? “Es ist ihre Karriere”

“Jetzt ist sie alt genug”, sagte Heidi Klum vor einer Woche. Und dann waren sie schon da: die ersten Modellfotos ihrer 16-jährigen Tochter Leni. Gleichzeitig wurde auch ein Interview der beiden veröffentlicht.

Viele Fans haben darauf gewartet: Am Donnerstagabend gab es die ersten Bilder von Heidi Klum und ihre Tochter Leni – offiziell ohne Maske oder kleines Herz-Emoji im Gesicht. Die beiden posierten für das Modemagazin “Vogue”. Sie gaben auch ein gemeinsames Interview, das sie im obigen Video sahen oder hier kann sehen. Es ging unter anderem um die Mutter-Tochter-Beziehung und Lenis Karrierepläne.

Die 16-jährige Leni sagte, dass sie die Möglichkeit, die Model-Casting-Show ihrer Mutter zu übernehmen, nicht ausschließen würde: “Ich kann es mir vorstellen.” In den kommenden Jahren möchte sie jedoch zunächst ihre eigenen Erfahrungen sammeln. “Und wenn meine Mutter irgendwann keine Lust mehr hat, dann springe ich gerne hinein.”

Heidi Klum hielt ihre älteste Tochter so lange wie möglich zurück und zeigte sie immer mit Mund- und Nasenschutz im Netz, von hinten oder mit einem Emoji über dem Gesicht. Der aktuelle Schritt scheint gut vorbereitet zu sein. Vor einer Woche sagte die GNTM-Gastgeberin gegenüber dem US-Magazin People: “Wir haben immer beschlossen, die Kinder aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Aber jetzt fährt sie ein Auto, sie ist 16, also dachte ich, wenn Sie das können, dann Sie kann jetzt auch modellieren, wenn du das willst. “Leni erhielt sehr früh ein Angebot für einen Modeljob – im Alter von 12 oder 13 Jahren:” Damals habe ich Mama gebeten, aber keine Chance! Ich verstehe jetzt, dass es so wäre war zu früh.

Als Mutter hat Heidi “einen ziemlich guten Job gemacht”

Bis Donnerstagabend kannten die Fans Lenis ganzes Gesicht nur von Fotos von Jahren. “Auch wenn du mein Gesicht nicht kennst, ich habe immer noch das Leben geführt, das ich geführt habe”, sagte Leni zu Vogue. “Ich habe meine Mutter zu Sets begleitet, seit ich mich erinnern kann. Ich bin so lange auf der Straße fotografiert worden, wie ich mich erinnern kann. Und selbst wenn die meisten Leute meine Kindheit nicht als normal bezeichnen würden, war es für mich so.” Ihre Mutter “hat einen ziemlich guten Job gemacht”. “Und deshalb fühle ich mich jetzt so bereit, diesen Schritt zu tun.”

Heidi Klum gesteht im gemeinsamen Interview mit ihrer Tochter, dass es eine Weile dauern wird, bis sie ihre schützende Hand nicht mehr über Leni hält. “Es ist ihre Karriere, sie sollte ihre Entscheidungen treffen, aber ich werde für immer ihre Mutter sein.” Deshalb musst du es ihr wegnehmen, wenn sie sich von Zeit zu Zeit einmischt. “Leni ist alles andere als ein Mini-Ich. Sie hat ihren eigenen Verstand, ihren eigenen Stil, ihr eigenes Leben.” Aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten, den gleichen Sinn für Humor “und Leni hat offensichtlich den gleichen Berufswunsch”.

Leni (eigentlich Helene) Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York geboren. Ihr leiblicher Vater ist ein Formel-1-Teamchef Flavio Briatore. Nach der Beziehung mit Briatore lernte Heidi Klum die Popsängerin Seal kennen, mit der sie bis 2014 verheiratet war und mit der sie zwei Söhne und eine weitere Tochter hatte. Im Jahr 2009 adoptierte Seal Leni, damals fünf, mit Zustimmung ihres leiblichen Vaters. Heidi Klum ist seit 2019 Musikerin im Tokio Hotel Tom Kaulitz verheiratet.