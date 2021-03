Wipro schließt die größte Akquisition von 1,45 Milliarden US-Dollar in Capco ab

Im Rahmen der größten Akquisition in der Unternehmensgeschichte hat Wipro eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der in London ansässigen Management- und Technologieberatung Capco unterzeichnet, die Finanzinstituten in Amerika, Europa und Asien digitale, Beratungs- und Technologiedienstleistungen anbietet. Pazifikregion. Die Akquisition ist eine reine Bargeldtransaktion und wird voraussichtlich im Quartal zum 30. Juni 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Kanada, Brasilien und Österreich.

Capco arbeitet mit über 100 Kunden zusammen, zu denen einige der weltweit führenden Finanzinstitute gehören. Es hat mehr als 5.000 Berater, die jetzt Teil von Wipro sein werden. Die Operation wird durch Bargeld und interne Kredite finanziert.

Während des Investorengesprächs sagte Wipro-Vorsitzender Rishad Premji, dass die Akquisition im Einklang mit dem stand, was das Unternehmen zuvor gesagt hatte, nämlich dass es in Zukunft “ein gewagteres, ehrgeizigeres und zeitaufwändigeres Wipro-Risiko” sein würde.

Was der Deal auf den Tisch bringt

Mit der Akquisition von Capco hofft Wipro, seine Präsenz in der Banken- und Finanzbranche als integrierter End-to-End-Anbieter für Beratung, IT und Betrieb auszubauen und seinen Anteil am Portfolio mit bestehenden Kunden in beiden Organisationen auszubauen. Es wird auch den Zugang zu fast 30 großen Finanzdienstleistungskunden ermöglichen und den Marktzugang verbessern.

Thierry Delaporte, CEO und Managing Director, erläuterte die Synergien bei einem Anruf bei Investoren wie folgt: “Die Akquisition von Capco hilft uns, unser globales Finanzgeschäft, das unser größtes Geschäft ist, um 2,5 Milliarden US-Dollar zu steigern ein starker beratender Fußabdruck.

Während Capco weiterhin unabhängig operieren wird, bietet die Akquisition Zugriff auf die umfassenderen Funktionen von Wipro für digitale Transformation, Daten, Engineering und Geschäftsbetrieb, die Kunden eine umfassende Transformation ermöglichen.

Der Umsatz von Capco für das Kalenderjahr 2020 betrug 700 Millionen US-Dollar, wobei die 30 größten Kunden 79% des Umsatzes ausmachten. Mit 51% der Bank- und Zahlungserlöse und 34% der Kapitalmärkte aus sektoraler Sicht ist Capco in Regionen wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Polen, der Slowakei, Österreich, Polen, der Schweiz, Brasilien und Indien vertreten. , Singapur, Malaysia und Hong Kong.

