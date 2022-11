Schlechteste Original-Amazon-Prime-Filme – 24/7 Wall St.

Sonderbericht

Seit 2015 hat Amazon Studios über 100 Filme produziert und/oder vertrieben. Zu seinen herausragenden Filmen gehören „Manchester by the Sea“, der die ersten beiden Oscars für Amazon gewann; „Sound of Metal“, das ebenfalls zwei gewann; und „One Night in Miami“, nominiert für drei Oscars. Aber der Streaming-Dienst hatte seinen Anteil an Schluckauf und Aussetzern. (Auf der positiven Seite sind hier die besten Originalfilme von Amazon Prime in der Firmengeschichte.)

Um die schlechtesten Amazon-Prime-Originalfilme zu ermitteln, entwickelte 24/7 Tempo einen Index anhand der durchschnittlichen Einschaltquoten weiter IMDbeine Online-Filmdatenbank von Amazon und eine Kombination aus Audience Scores und Tomatometer Scores on verrottete Tomaten, ein Online-Aggregator für Film- und Fernsehrezensionen, ab September 2022, wobei alle Bewertungen gleich gewichtet werden. Dokumentarfilme wurden nicht berücksichtigt. Regie- und Besetzungsdaten stammen von IMDb. (Amazon definiert „Original“ nicht nur als von Amazon Studios produzierte Filme, sondern auch als anderswo produzierte Filme, die es erworben und an Kinos und für Amazon Prime Video vertrieben hat.)

Bemerkenswert an dieser Liste ist die große Diskrepanz zwischen ihren Rotten Tomatoes-Rezensionen und den Publikumsergebnissen. Bei sechs Filmen gibt es hier einen Unterschied von mehr als 30 Prozentpunkten zwischen den beiden. Die größte Kluft ist „Life Itself“ (2018), wo 83 % der Zuschauer den Film mochten und nur 13 % der Kritiker ihm einen Daumen nach oben gaben. Letztere Punktzahl ist die niedrigste aller Filme auf der Liste für Kritiker oder Zuschauer.

Woody Allen-Fans könnten traurig sein, dass zwei seiner Filme auf der Liste stehen – „Café Society“ (2016) und „Wonder Wheel“ (2017). Direktor.(Er ist einer der 25 großen Regisseure mit den meisten Kassenschlagern.)